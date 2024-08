Olimpiadi live: Acerenza e Paltrinieri a secco nella Senna. Speranze Chamizo, Raffaeli, Italvolley e 4x100

Ultimo aggiornamento: 09-08-2024 10:32

34 medaglie in programma nella terzultima giornata di Olimpiade. Per Parigi, con ogni probabilità, è uno dei momenti più attesi: la 10 km di nuoto nelle acque della Senna sono la suggestione che racchiude buona parte del sogno francese. L’Italia non assiste disinteressata: torna in acqua Gregorio Paltrinieri e sognare la terza medaglia dei Giochi di GregOro significa proiettarsi verso la celebrazione di uno sportivo esemplare.

Sofia Raffaeli ha incantato nell’all around della ritmica: in finale con il primo posto: possiamo sognare.

Ancora: l’Italvolley di Fefè De Giorgi a caccia del bronzo, il debutto di Frank Chamizo nella lotta e la 4×100 dell’atletica con Jacobs e Tortu nel tentativo di bissare l’oro olimpico di Tokyo.

