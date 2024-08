Italia-Usa volley Olimpiadi diretta live: gli azzurri di De Giorgi per il bronzo. Come a Sydney 2000

La sconfitta contro la Francia in semifinale brucia ancora soprattutto per come è arrivata. Tante, infatti, le sbavature degli azzurri che devono essere bravi a cancellare la prova incolore e ripartire ancora più motivati nel tentativo di conquistare il bronzo olimpico che manca addirittura da Sydney 2000. Medaglia che passa necessariamente dalla condizione fisico-psicologica di Juri Romanò e Alessandro Michieletto, tra i più pimpanti della spedizione tricolore in questi Giochi. L’Italia affronta quindi gli Stati Uniti (sconfitti dalla Polonia solamente al tie-break) con il desiderio di chiudere al terzo posto questa spedizione delle Olimpiadi 2024. La missione dei ragazzi di Fefè De Giorgi è chiara: riportare il tricolore sul podio a otto anni di distanza dall’ultima volta (argento a Rio 2016).

-Giappone 3-2 (20-25, 23-25, 27-25, 26-24, 17-15) Semifinali: Italia-Francia 0-3 (20-25, 21-25, 21-25)