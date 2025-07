La fuga di Jannik Sinner alimenta i soliti sospetti su Laila Hasanovic (a Wimbledon) nell'indifferenza di Anna Kalinskaya

Quando l’intreccio ebbe inizio eravamo a Roma e la crescita esponenziale di interrogativi sulla natura del loro rapporto fu notevole, complice il gioco sui social che agevola certe interferenze. Poi è stata la finale agli Internazionali contro Carlos Alcaraz, il numero 2 che ha sconfitto a Wimbledon. Jannik Sinner a Londra avrebbe goduto della presenza costante di Laila Hasanovic, la quale ci ha aggiornato via Instagram della sua presenza tra gli spalti nel tempio del tennis con tanto di immagini ed eloquenti riferimenti che non hanno condizionato, se non in meglio, Sinner.

Il ritorno a Sesto di Jannik Sinner e famiglia

Ieri, dopo gli obblighi londinesi e i consueti eventi a seguire, il campione di Wimbledon ha accompagnato i suoi genitori, Hanspeter e Siglinde, fino a Bolzano con un volo privato per poi preservare il trofeo e collocarlo nella struttura alberghiera di famiglia a Sesto, in Val Pusteria. Mark, suo fratello, è sbarcato con la coppa dentro una scatola verde, che si presume verrà affiancata alle altre in quel di Haus Sinner.

Dopo il rifornimento, Jannik è ripartito verso destinazione ignota per forse una pausa, un intervallo di riposo che dovrebbe alleggerire il campione italiano ed agevolare la sua ripresa dopo le ultime settimane davvero stressanti.

Sinner sulla terrazza dopo la vittoria a Wimbledon

Chi è Laila Hasanovic, la presunta fidanzata di Sinner

C’è chi azzarda, con il solo pensiero, che possa essere una vacanza romantica, magari con la modella danese Laila Hasanovic, 24 anni, ex fidanzata di Mick Schumacher e già avvistata a Parigi e Londra e che avrebbe in effetti postato immagini indicative in questa direzione.

Le sue ultime foto la ritraggono su una magnifica isola greca, per uno shooting di lavoro a quel che sembra e che potrebbe essere lo sfondo di una vacanza fantastica per una giovane coppia.

Laila Hasanovic

L’anno difficile di Anna Kalinskaya dopo la rottura

Come fu la Sardegna per Sinner e Anna Kalinskaya, ex compagna che, proprio a Wimbledon, lo scorso anno ufficializzò a modo suo il rapporto con Jannik e che poi lo accompagnò in questa breve sosta con seguito (furono protagonisti di copertine e foto).

Anna, che affronta una fase tennistica molto delicata, deve ritrovarsi per imprimere una svolta che sul piano anche del ranking manca e a Londra avrebbe incrociato Jannik senza dare spazio a momenti di incontro, saluti cordiali o altro. Ed è giusto così, se quel che avvertono è la priorità della discrezione, anche nel post.

Nulla di evidente, tangibile neanche nei riguardi della presunta nuova compagna del campione, la quale gode di una notorietà di riflesso che non raggiunse all’epoca della sua relazione con Schumacher jr..

Anna Kalinskaya a Wimbledon

Maria Braccini, compleanno nel mezzo di Wimbledon

Mentre Maria Braccini, la prima fidanzata nota di Jannik, ha condiviso sul suo account le immagini dei festeggiamenti discreti per il suo compleanno nel mezzo di Wimbledon. Non ha aggiunto nulla di più.

Non era a Londra, a differenza di quel che si sospettava ai tempi di Roma e che si apprestò a smentire prontamente e anche in forma pubblica. Ma nulla, gli incroci pericolosi e le sovrapposizioni tra ciò che è stato e quel che verrà proseguono in attesa di capire – se possibile – dove passerà i prossimi giorni e con chi Jannik.