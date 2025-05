L'arrivo di Jannik Sinner a Parigi in solitudine, quel che dichiara Maria Braccini e quel che sognano i suoi estimatori

Reazione inconsueta dell'influencer che ha ridotto le possibilità di un ritorno di fiamma con il numero 1 del tennis mondiale dopo lo scatto sospetto

Il tempismo è tutto, soprattutto sui social e quando la condivisione è effettuata nella piena e cosciente consapevolezza che la reazione si consumerà nell’intervallo dedicato a uno scroll. Jannik Sinner oggi, mercoledì 21 maggio, è atteso in quel di Parigi dove disputerà a tempo debito il Roland Garros, torneo del Grande Slam che segna il suo ritorno dopo Roma e l’ostinata impresa di realizzare un obiettivo glorioso riuscito a pochi prima di lui.

Ma Parigi è Parigi e val bene un tentativo ulteriore. Dalla sua, la sua ex fidanzata Maria Braccini qualche ora prima si è premurata di smentire un secondo ritorno, quello del sentimento tra loro dopo aver pubblicato su Instagram una foto che ha provocato l’effetto che nessuna foto in precedenza avrebbe potuto destare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Maria Braccini a Roma mentre Sinner è gli Internazionali

Ha smosso più quello scatto davanti alla Fontana di Trevi che altro, all’indomani della finalissima degli Internazionali d’Italia vinti da Carlos Alcaraz, il miglior avversario possibile su questa superficie e alla vigilia del Roland Garros.

Il partito dei nostalgici, dei suoi followers che amano l’idea di una riconciliazione con Jannik Sinner si sono affrettati a fomentare quella romantica ipotesi che già all’epoca delle ATP Finals si era detta, ma Maria si è precipitata a smentire con una risposta a domanda diretta che ha voluto chiudere un capitolo. Almeno fino al prossimo post.

Fonte: ANSA

Sinner a Roma

La risposta su Sinner

“Ti sei rifidanzata con lui?”, ha chiesto una delle sue followers. “No. Nessun ritorno, nessun fidanzato! Per favore…”, la risposta dell’influencer la quale era nella capitale per impegni professionali e che, comunque, non ha voluto svelare altro di un possibile incrocio con l’ex.

Una posizione cauta, che va rispettata e che però non ha scoraggiato i commenti del tutto di quanti avrebbero voluto e sostenuto diversa replica. Nella serata di lunedì 19 maggio, Maria Braccini – ex fidanzata di Sinner – pubblicava sul suo account Instagram ufficiale un carosello di fotografie tra cui quella davanti alla Fontana di Trevi, luogo evocativo per gli stessi organizzatori e gli Internazionali per via del sorteggio del tabellone e la centralità sul piano della comunicazione.

Il precedente delle ATP Finals

Del possibile incontro tra Sinner e Maria Braccini a Roma, non confermato dall’influencer, si era vociferato in precedenza. Alle ATP Finals, ad esempio, a Torino quando era stata segnalata la sua presenza all’evento di fine stagione e in una simile circostanza, successiva all’annuncio della separazione de facto da Jannik e l’ufficialità della sua storia, tra alti e bassi, con Anna Kalinskaya.

Secondo quanto emerse a suo tempo, i due ex si erano visti durante le Finals e il loro incontro era stato cordiale ma senza che si potessero aggiungere riferimenti, notizie o qualche altro dettaglio in merito. Nulla di ufficiale, di confermato.

Vero è che tornato a giocare dopo la squalifica di tre mesi decisa da un accordo con la Wada utile a chiudere la vicenda Clostebol, c’è Parigi dietro l’angolo e Maria potrebbe non arrivare in Francia, dopo quanto suscitato da una foto che sta già sostenendo il partito di quanti vorrebbero il ritorno di fiamma e che lo alimentano con un numero importante di frasi, complimenti, manifestazioni di stima. Sinner necessita della concentrazione e della continuità che gli è mancato lontano dai campi di gioco.

La dichiarazione definitiva di Jannik

La volontà è di spostare l’attenzione mediatica su quel che verte sulla sua preparazione, sul progetto legato alla preparazione e al colmare un gap rispetto a Carlos Alcaraz, rivale che a Parigi e sulla terra rossa è indubbiamente superiore. Con la stessa Lara Leito, Sinner è stato definitivo con una frase netta: “Non sono in una relazione”.

Insomma, anche l’ultima nota compagna del numero 1 del ranking mondiale, Anna Kalinskaya, è stata relegata al passato. Recente, ma pur sempre tale entrando, di diritto, così tra le ex.