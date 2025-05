Jannik Sinner smentisce il flirt, Lara Leito replica con stile su Instagram: frecciatina?

In una story su Instagram la modella russa, "scaricata" in sala stampa dal numero 1 della classifica ATP, si dice pronta a un nuovo appuntamento e mostra il fisico perfetto.

Povero Jannik Sinner: nel giorno del rientro ufficiale in grande stile al tennis “vero” dopo tre mesi d’esilio dorato, s’è ritrovato al centro del gossip. Prima gli articoli e i reportage sulla sua presunta nuova fiamma, poi i corsi, i ricorsi storici e gli intrecci legati all’ormai ex fidanzata, Anna Kalinskaya, e infine le domande dirette, in conferenza stampa, sulla sua situazione sentimentale. Un tourbillon di emozioni e di sussulti per un campione che ha fatto della riservatezza un tratto distintivo e dell’equilibrio un indiscutibile punto di forza.

Jannik Sinner chiarisce la sua situazione sentimentale

E invece eccolo lì, nel bel mezzo del calderone, manco fosse un personaggio del Grande Fratello o un concorrente di Ballando con le stelle. Sballottato da una russa all’altra da voci, indiscrezioni e scatti rubati. Dalla dolce Annina, nuovamente vincente nel doppio a Madrid, alla conturbante Lara, soltanto omonima della crocerossina del dottor Zivago. La precisazione di Jannik nella sala stampa del Foro Italico? “Niente di serio, non sono in una relazione in questo momento”. Insomma, una smentita in piena regola. Della continuazione della vecchia e dell’inizio di una nuova storia.

Il silenzio di Anna Kalinskaya dopo le parole di Jannik

Ma come hanno reagito le dirette interessate? Anna s’è rifugiata nell’ormai canonico silenzio. Se prima la tennista moscovita “dedicava” qualche commento pungente all’ormai ex fidanzato, da qualche tempo ha smesso definitivamente di punzecchiarlo. Soltanto immagini del trionfo madrileno in coppia con Sorana Cirstea nel suo profilo Instagram. C’è di nuovo il tennis giocato, insomma, in cima ai suoi pensieri. Tennis e basta. Niente gossip, almeno per il momento.

Sinner la snobba, la frecciatina di Lara Leito su Instagram

Forse invece una replica alle parole di Sinner è arrivata da Lara Leito. La modella russa sa come funziona in queste situazioni, è stata insieme ad Adrien Brody e ad altri personaggi famosi. Il suo profilo Instagram è attenzionato dai media di tutto il mondo, soprattutto da quando il suo nome è stato accostato a quello di Jannik Sinner. Non dovrebbe essere casuale, insomma, la frecciatina lanciata attraverso le sue stories: “Pronta a un appuntamento per pranzo”. Con tanto di fisico perfetto mostrato a favor di telecamera. Se Jannik la snobba, qualcun altro evidentemente no. E Lara ci ha tenuto a farlo sapere subito dopo le precisazioni del numero 1.

