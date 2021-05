Serie A, dove vedere tutte le partite in diretta tv: Dazn o Sky

La Serie A 2021-22 comincia il 22 agosto 2021 e terminerà il 22 maggio 2022. Per la nuova stagione c’è un nuovo grandissimo cambiamento per quanto concerne la trasmissione tv delle partite in diretta. Da questa stagione infatti le partite della Serie A saranno trasmesse da Dazn. Più nello specifico: delle 10 partite previste in ogni singola giornata del campionato di Serie A, 7 saranno trasmesse in esclusiva solo da Dazn, 3 saranno trasmesse in co-esclusiva da Dazn e da Sky. Possiamo quindi dire che si siano rovesciate le condizioni che avevano segnato questi ultimi 3 anni.

Per vedere tutto il campionato perciò, a prescindere dalla squadra tifata o dalla rilevanza del match, si deve sottoscrivere un contratto con Dazn

Serie A 2021-22: per vedere le partite su Dazn: Segui queste istruzioni

Attualmente non si conosce ancora il costo del pacchetto completo per seguire l’intera stagione e se ci siano delle formule per seguire la propria squadra del cuore. La cosa migliore è andare sul link indicato poco sopra e leggere gli eventuali annunci da parte dell’emittente.

E’ da immaginare che come è nella politica di Dazn, ci sarà un tentativo di contenere i costi dell’abbonamento mediante varie modulazioni, ma bisogna aspettare anche un poco per conoscere le condizioni. Altro plus a cui Dazn ha abituato i tifosi è la flessibilità totale, ossia la possibilità di fruire lo streaming su molteplici device come smart TV, set-top box, stick di streaming, smartphone, tablet, PC e console di gioco. Inoltre consente di registrare fino a 6 dispositivi diversi per ciascun account, 2 dei quali possono accedere nello stesso momento e quindi fruire contemporaneamente dei contenuti in diretta.



Per vedere in diretta le partite trasmesse da Dazn

VIRGILIO SPORT | 24-05-2021 15:00