Serie A, dove vedere tutte le partite in diretta tv: Dazn o Sky

Il 22 agosto riparte il campionato di Serie A. La stagione 2026-27 mantiene lo stesso format delle ultime stagioni sia come organizzazione del torneo sia come trasmissione delle partite. Tutti i match in programma sono trasmessi in diretta su Dazn, ma 3 partite sono trasmesse live anche da Sky e in streaming su Now. La prima giornata non dovrebbe costituire un grosso problema per l’Inter che ospita il Monza, mentre potrebbe nascondere già delle insidie per il Como, atteso a Udine, per il Milan che deve giocare sul campo del Toro, per la Juve che debutta a Frosinone e per il Napoli che gioca a Genova. Non facilissimo l’avvio della Roma che deve vedersela all’Olimpico contro l’ambiziosa Fiorentina.
- 1a giornata
- Dove vedere le partite del campionato di Serie A 2026-27 in diretta tv e streaming
1a giornata
Il campionato ricomincia sabato 22 agosto con le prime due partite di alle 18.30 c’è Inter-Monza e Udinese-Como; quindi subito in campo i campioni d’Italia che non dovrebbe avere particolari problemi con i brianzoli neopromossi e gli ambiziosissimi lariani guidati da Fabregas che quest’anno non si possono nascondere e vogliono dimostrare fin da subito la loro potenza in quel di Udine. In serata altre due partite alle 20.45 cioè Genoa-Napoli e Parma-Cagliari, con il debutto di Max Allegri sulla panchina partenopea in cerca di rivincite.
Domenica 23 agosto altre 4 partite: alle 18:30 riflettori puntati su Frosinone-Juve e Venezia-Lecce con un occhio di riguardo per il debutto stagionale dei bianconeri sul terreno di una neopromossa che si annuncia già un primo test molto importante. In serata alle 20.45 due partite sulla carta molto interessanti cioè Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan match che vedono impegnate due delle possibili favorite per la vittoria finale come la Dea di Sarri e il Diavolo di Amorim tutto da scoprire. Infine lunedì 24 agosto la prima giornata si conclude con le due romane protagoniste: alle 18.30 il debutto di Gattuso in versione biancoceleste in Bologna-Lazio e alle 20.45 una partita subito tosta per Gasp in Roma-Fiorentina, con i giallorossi che debuttano contro la nuova Viola di Fabio Grosso piena di ambizioni e di novità.
|Inter–Monza
|22-ago
|18:30
|Dazn
|Udinese–Como
|22-ago
|18:30
|DAZN/SKY
|Genoa–Napoli
|22-ago
|20:45
|DAZN/SKY
|Parma–Cagliari
|22-ago
|20:45
|Dazn
|Frosinone–Juventus
|23-ago
|18:30
|Dazn
|Venezia–Lecce
|23-ago
|18:30
|Dazn
|Atalanta–Sassuolo
|23-ago
|20:45
|Dazn
|Torino–Milan
|23-ago
|20:45
|DAZN/SKY
|Bologna–Lazio
|24-ago
|18:30
|Dazn
|Roma–Fiorentina
|24-ago
|20:45
|Dazn
2a giornata
|Milan-Venezia
|28-ago
|20:45
|Dazn
|Fiorentina-Frosinone
|29-ago
|18:30
|Dazn
|Monza-Udinese
|29-ago
|18:30
|Dazn
|Sassuolo-Torino
|29-ago
|18:30
|Dazn
|Juventus-Parma
|29-ago
|20:45
|Dazn
|Napoli-Como
|30-ago
|18:30
|Dazn
|Cagliari-Inter
|30-ago
|18:30
|DAZN/SKY
|Lazio-Genoa
|30-ago
|20:45
|Dazn
|Lecce-Roma
|31-ago
|18:30
|DAZN/SKY
|Atalanta-Bologna
|31-ago
|20:45
|DAZN/SKY
3a giornata
|Genoa-Como
|4-set
|20:45
|Dazn
|Fiorentina-Torino
|5-set
|15:00
|Dazn
|Inter-Napoli
|5-set
|18:00
|Dazn
|Roma-Atalanta
|5-set
|20:45
|DAZN/SKY
|Frosinone-Venezia
|6-set
|15:00
|Dazn
|Parma-Monza
|6-set
|15:00
|Dazn
|Bologna-Sassuolo
|6-set
|18:00
|DAZN/SKY
|Juventus-Milan
|6-set
|20:45
|Dazn
|Cagliari-Lecce
|6-set
|18:30
|Dazn
|Udinese-Lazio
|6-set
|20:45
|DAZN/SKY
4a giornata
|Venezia-Fiorentina
|11-set
|20:45
|Dazn
|Genoa-Frosinone
|12-set
|15:00
|Dazn
|Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus **
|12-set
|18:00
|Dazn
|Atalanta-Cagliari
|12-set
|20:45
|DAZN/SKY
|Torino-Roma ***
|13-set
|12:30
|Dazn
|Como-Parma ***
|13-set
|15:00
|Dazn
|Lecce-Monza
|13-set
|15:00
|Dazn
|Napoli-Bologna ***
|13-set
|18:00
|DAZN/SKY
|Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus **
|13-set
|20:45
|Dazn
|Inter-Udinese
|14-set
|20:45
|DAZN/SKY
5a giornata
|Monza-Sassuolo
|18-set
|20:45
|DAZN/SKY
|Bologna-Torino
|19-set
|15:00
|Dazn
|Udinese-Cagliari
|19-set
|15:00
|Dazn
|Roma-Inter
|19-set
|18:00
|Dazn
|Venezia-Lazio
|19-set
|20:45
|DAZN/SKY
|Fiorentina-Napoli
|20-set
|12:30
|Dazn
|Frosinone-Como
|20-set
|15:00
|Dazn
|Parma-Genoa
|20-set
|15:00
|Dazn
|Juventus-Atalanta
|20-set
|18:00
|DAZN/SKY
|Milan-Lecce
|20-set
|20:45
|Dazn
Dove vedere le partite del campionato di Serie A 2026-27 in diretta tv e streaming
Le partite del campionato di calcio di Serie A 2026-27 sono tutte in esclusiva su Dazn, che predispone diversi pacchetti con diverse modalità. Tre partite di ogni giornata sono anche in co-esclusiva su Sky: queste tre partite possono anche essere viste in diretta streaming sulla piattaforma di Now. (abbonati qui a Now)
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FAQ
- Chi trasmette le partite della Serie A 2026-27?
-
Dazn trasmette tutte le partite: 7 in esclusiva e 3 in coesclusiva con Sky
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