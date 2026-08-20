Serie A, dove vedere tutte le partite in diretta tv: Dazn o Sky

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CALCIO SERIE A

Serie A 2026-27, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky

Palinsesto televisivo di tutte le partite del campionato di calcio di Serie A 2026-27. Quali partite si vedono su Dazn e quali anche su Sky

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Redazione

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Il 22 agosto riparte il campionato di Serie A. La stagione 2026-27 mantiene lo stesso format delle ultime stagioni sia come organizzazione del torneo sia come trasmissione delle partite. Tutti i match in programma sono trasmessi in diretta su Dazn, ma 3 partite sono trasmesse live anche da Sky e in streaming su Now. La prima giornata non dovrebbe costituire un grosso problema per l’Inter che ospita il Monza, mentre potrebbe nascondere già delle insidie per il Como, atteso a Udine, per il Milan che deve giocare sul campo del Toro, per la Juve che debutta a Frosinone e per il Napoli che gioca a Genova. Non facilissimo l’avvio della Roma che deve vedersela all’Olimpico contro l’ambiziosa Fiorentina.

1a giornata

Il campionato ricomincia sabato 22 agosto con le prime due partite di alle 18.30 c’è Inter-Monza e Udinese-Como; quindi subito in campo i campioni d’Italia che non dovrebbe avere particolari problemi con i brianzoli neopromossi e gli ambiziosissimi lariani guidati da Fabregas che quest’anno non si possono nascondere e vogliono dimostrare fin da subito la loro potenza in quel di Udine. In serata altre due partite alle 20.45 cioè Genoa-Napoli e Parma-Cagliari, con il debutto di Max Allegri sulla panchina partenopea in cerca di rivincite.

Domenica 23 agosto altre 4 partite: alle 18:30 riflettori puntati su Frosinone-Juve e Venezia-Lecce con un occhio di riguardo per il debutto stagionale dei bianconeri sul terreno di una neopromossa che si annuncia già un primo test molto importante. In serata alle 20.45 due partite sulla carta molto interessanti cioè Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan match che vedono impegnate due delle possibili favorite per la vittoria finale come la Dea di Sarri e il Diavolo di Amorim tutto da scoprire. Infine lunedì 24 agosto la prima giornata si conclude con le due romane protagoniste: alle 18.30 il debutto di Gattuso in versione biancoceleste in Bologna-Lazio e alle 20.45 una partita subito tosta per Gasp in Roma-Fiorentina, con i giallorossi che debuttano contro la nuova Viola di Fabio Grosso piena di ambizioni e di novità.

InterMonza 22-ago 18:30 Dazn
UdineseComo 22-ago 18:30 DAZN/SKY
GenoaNapoli 22-ago 20:45 DAZN/SKY
ParmaCagliari 22-ago 20:45 Dazn
FrosinoneJuventus 23-ago 18:30 Dazn
VeneziaLecce 23-ago 18:30 Dazn
AtalantaSassuolo 23-ago 20:45 Dazn
TorinoMilan 23-ago 20:45 DAZN/SKY
BolognaLazio 24-ago 18:30 Dazn
RomaFiorentina 24-ago 20:45 Dazn

2a giornata

Milan-Venezia 28-ago 20:45 Dazn
Fiorentina-Frosinone 29-ago 18:30 Dazn
Monza-Udinese 29-ago 18:30 Dazn
Sassuolo-Torino 29-ago 18:30 Dazn
Juventus-Parma 29-ago 20:45 Dazn
Napoli-Como 30-ago 18:30 Dazn
Cagliari-Inter 30-ago 18:30 DAZN/SKY
Lazio-Genoa 30-ago 20:45 Dazn
Lecce-Roma 31-ago 18:30 DAZN/SKY
Atalanta-Bologna 31-ago 20:45 DAZN/SKY

3a giornata

Genoa-Como 4-set 20:45 Dazn
Fiorentina-Torino 5-set 15:00 Dazn
Inter-Napoli 5-set 18:00 Dazn
Roma-Atalanta 5-set 20:45 DAZN/SKY
Frosinone-Venezia 6-set 15:00 Dazn
Parma-Monza 6-set 15:00 Dazn
Bologna-Sassuolo 6-set 18:00 DAZN/SKY
Juventus-Milan 6-set 20:45 Dazn
Cagliari-Lecce 6-set 18:30 Dazn
Udinese-Lazio 6-set 20:45 DAZN/SKY

4a giornata

Venezia-Fiorentina 11-set 20:45 Dazn
Genoa-Frosinone 12-set 15:00 Dazn
Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus ** 12-set 18:00 Dazn
Atalanta-Cagliari 12-set 20:45 DAZN/SKY
Torino-Roma *** 13-set 12:30 Dazn
Como-Parma *** 13-set 15:00 Dazn
Lecce-Monza 13-set 15:00 Dazn
Napoli-Bologna *** 13-set 18:00 DAZN/SKY
Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus ** 13-set 20:45 Dazn
Inter-Udinese 14-set 20:45 DAZN/SKY

5a giornata

Monza-Sassuolo 18-set 20:45 DAZN/SKY
Bologna-Torino 19-set 15:00 Dazn
Udinese-Cagliari 19-set 15:00 Dazn
Roma-Inter 19-set 18:00 Dazn
Venezia-Lazio 19-set 20:45 DAZN/SKY
Fiorentina-Napoli 20-set 12:30 Dazn
Frosinone-Como 20-set 15:00 Dazn
Parma-Genoa 20-set 15:00 Dazn
Juventus-Atalanta 20-set 18:00 DAZN/SKY
Milan-Lecce 20-set 20:45 Dazn

Dove vedere le partite del campionato di Serie A 2026-27 in diretta tv e streaming

Le partite del campionato di calcio di Serie A 2026-27 sono tutte in esclusiva su Dazn, che predispone diversi pacchetti con diverse modalità. Tre partite di ogni giornata sono anche in co-esclusiva su Sky: queste tre partite possono anche essere viste in diretta streaming sulla piattaforma di Now. (abbonati qui a Now)

Qui tutto il calendario Serie A 2026-27

Qui la Guida TV Sport, per avere il quadro ancora più dettagliato di tutte le partite di oggi e dei prossimi giorni

FAQ

Chi trasmette le partite della Serie A 2026-27?

Dazn trasmette tutte le partite: 7 in esclusiva e 3 in coesclusiva con Sky

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