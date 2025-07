Dazn, ecco i nuovi prezzi per vedere Serie A e Serie B in streaming: quante novità

Tutte le proposte della piattaforma di streaming sportivo: prezzi invariati, nuove denominazioni e opzioni su misura per ogni tipo di tifoso

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

La nuova stagione calcistica è alle porte e DAZN si prepara a essere protagonista assoluta fino al 2029, grazie ai diritti di trasmissione in esclusiva di tutte le 380 partite del campionato di Serie A. La piattaforma di streaming sportivo propone diversi pacchetti tra cui scegliere, offrendo varie opzioni per gli utenti. Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, nella stagione 2025/26, DAZN non apporterà modifiche al listino prezzi. Sia per i clienti già abbonati che per i nuovi, i costi resteranno invariati. La conferma ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, quando DAZN comunicherà via email i nuovi nomi dei pacchetti disponibili.

Pacchetto Sports

Il primo pacchetto presentato da DAZN per la nuova stagione si chiama SPORTS, evoluzione del precedente pacchetto Start. Si tratta dell’opzione più economica tra quelle disponibili e si rivolge agli appassionati di discipline sportive diverse dal calcio. Con l’attivazione dell’offerta Annuale con pagamento anticipato, il costo si attesta a 8,25 euro al mese, per un totale di 99 euro all’anno, consentendo un risparmio complessivo di 80 euro rispetto alla sottoscrizione mensile senza vincoli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

SPORTS è pensato per chi ama seguire una vasta gamma di sport: la pallavolo italiana e internazionale, con due top match settimanali della Serie A, la CEV Champions League, VNL, i Mondiali 2025 e 2027, oltre a CEV Cup, Challenge Cup e Beach Soccer; gli Europei maschili di basket del 2025 (in attesa di novità per quanto riguarda il basket italiano, ancora legato all’esito del bando per i diritti); l’NFL per i fan del football americano; tutti i contenuti trasmessi da Eurosport HD1 e HD2, tra cui il tennis con Australian Open e Roland Garros (in esclusiva), le grandi corse ciclistiche come Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta, gli sport invernali con le Olimpiadi Milano-Cortina 2026; gli sport da combattimento, con incontri di UFC, boxe e altri eventi selezionati.

Le opzioni di sottoscrizione disponibili sono:

Piano annuale con pagamento anticipato: 99 euro una tantum, pari a 8,25 €/mese. Il risparmio, rispetto al piano mensile senza vincoli, è di 80 euro all’anno.

99 euro una tantum, pari a 8,25 €/mese. Il risparmio, rispetto al piano mensile senza vincoli, è di 80 euro all’anno. Piano annuale con pagamento rateizzato: 12 rate mensili da 11,99 €/mese, per un risparmio complessivo di 36 euro in un anno rispetto all’opzione mensile libera.

12 rate mensili da 11,99 €/mese, per un risparmio complessivo di 36 euro in un anno rispetto all’opzione mensile libera. Mensile senza vincoli: 14,99 euro al mese, per chi preferisce la libertà di attivare e disdire in qualsiasi momento.

Pacchetto Full

Il secondo abbonamento proposto da DAZN per la stagione 2025/26 prende il nome di DAZN FULL, in precedenza noto come pacchetto Standard. Si tratta della formula più completa, pensata per gli appassionati di calcio e di sport in generale, che vogliono accedere all’intera offerta disponibile sulla piattaforma. Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in un’unica soluzione, il costo è di 359 euro, che corrisponde a 29,92 euro al mese. Questo consente un risparmio di 180 euro in un anno rispetto al piano mensile senza vincoli.

Oltre a tutto ciò che è incluso nel pacchetto SPORTS – quindi volley, basket europeo, NFL, sport da combattimento, Eurosport (con tennis, ciclismo, Olimpiadi e molto altro) – il piano FULL integra l’intera offerta calcistica di DAZN: Serie A Enilive, con tutte le 10 partite di ogni giornata; Serie BKT, con la copertura completa del campionato cadetto; LaLiga EA SPORTS e il meglio della Liga Betclic portoghese; Serie A Femminile eBay, con tutte le gare del massimo campionato femminile italiano.

Ideale per chi guarda i contenuti da più dispositivi. Infatti, con DAZN FULL si possono utilizzare due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete domestica, senza compromessi. Di seguito, le opzioni di pagamento:

Annuale con pagamento anticipato: 359 euro per 12 mesi, pari a 29,92 €/mese, con 180 euro di risparmio rispetto al piano mensile libero.

359 euro per 12 mesi, pari a 29,92 €/mese, con 180 euro di risparmio rispetto al piano mensile libero. Annuale a rate mensili: 12 rate da 34,99 €/mese, con un risparmio di 120 euro l’anno.

12 rate da 34,99 €/mese, con un risparmio di 120 euro l’anno. Mensile senza impegno: 44,99 euro al mese, per la massima libertà di attivazione e disdetta.

Pacchetto Goal

Il terzo abbonamento proposto è DAZN GOAL, precedentemente conosciuto come Goal Pass. Rappresenta la soluzione più economica tra quelle dedicate agli amanti del calcio, ideale per chi vuole seguire le competizioni calcistiche principali, nazionali e internazionali, senza necessariamente attivare l’intera offerta della piattaforma.

Scegliendo il piano annuale con pagamento anticipato, il costo complessivo è di 129 euro, che equivale a 10,75 euro al mese. In questo modo si ottiene un risparmio considerevole di 110 euro rispetto al piano mensile flessibile.

È pensato per chi segue soprattutto il calcio italiano ed europeo, e comprende: tutti i match della Serie BKT; 3 partite a giornata della Serie A Enilive, in co-esclusiva; l’intera stagione della Serie A Femminile eBay; tutti gli incontri de LaLiga EA SPORTS e il meglio della Liga Betclic portoghese.

Una proposta perfetta per i tifosi che vogliono seguire la propria squadra, soprattutto se milita in Serie B, o che sono appassionati di calcio estero senza la necessità di accedere all’offerta multisport o all’intero pacchetto Serie A. Di seguito, le modalità di sottoscrizione disponibili:

Piano annuale con pagamento anticipato: 129 euro totali, pari a 10,75 €/mese, con un risparmio di 110 euro rispetto alla tariffa mensile senza vincoli.

129 euro totali, pari a 10,75 €/mese, con un risparmio di 110 euro rispetto alla tariffa mensile senza vincoli. Piano annuale rateizzato: 12 pagamenti mensili da 13,99 euro, che permettono di risparmiare fino a 72 euro all’anno.

12 pagamenti mensili da 13,99 euro, che permettono di risparmiare fino a 72 euro all’anno. Mensile senza impegno: 19,99 euro al mese, per chi desidera attivare o disattivare l’abbonamento in base alle proprie esigenze.

Pacchetto Family

La panoramica delle offerte DAZN si chiude con DAZN FAMILY, in precedenza conosciuto come Plus. È l’opzione ideale per chi desidera condividere la propria passione sportiva con un familiare, anche quando si è connessi a due reti internet differenti. In altre parole, offre il massimo della flessibilità d’uso e l’esperienza DAZN più completa disponibile.

Con il pagamento anticipato annuale, il prezzo totale è di 599 euro, corrispondente a 49,92 euro al mese – che, se condiviso tra due persone, equivale a circa 25 euro a testa al mese. Il risparmio complessivo rispetto al piano mensile senza vincoli è di 240 euro l’anno. Include tutto ciò che è previsto dal pacchetto DAZN FULL, quindi: Serie A completa, Serie BKT, LaLiga, calcio femminile, contenuti multisport, Eurosport, NFL, UFC, tennis, ciclismo, Olimpiadi e molto altro -con la possibilità di guardare gli eventi in contemporanea da due reti internet diverse. Una soluzione pensata per famiglie, coinquilini o per chi desidera mantenere una visione condivisa anche a distanza.

Di seguito, le formule di abbonamento per DAZN FAMILY: