MotoGP Brno libere: mistero Marquez, la Ducati si spegne poi miglior tempo di Marc. Bagnaia terzo, ritorno Martin ok

Subito colpo di scena a Brno nel Gp di Repubblica Ceca MotoGP: problema tecnico per Marc Marquez, che si accosta in curva 1 e poi torna al box. Martin è tornato in pista

E rimasto a piedi, poi ha stampato il miglior tempo. Così le prime prove libere del Gran Premio di Repubblica Ceca per Marc Marquez. La sua Ducati numero 93 si è ammutolita dopo aver percorso pochi metri all’uscita dai box proprio all’inizio della sessione a Brno. Un mistero che non ha impedito allo spagnolo di primeggiare con l’altra moto nel finale su pista bagnata che si asciugava col passare dei minuti.

Alle sue spalle Jack Miller e Pecco Bagnaia. Buono il rientro di Jorge Martin che in sella all’Aprilia ha chiuso 17° ma facendo buoni giri dopo 4 mesi d’assenza. Cadute pesanti per Bezzecchi e Ogura. La MotoGP torna in pista alle 15 per le Pre-qualifiche

Marquez si ferma subito, cosa è successo alla Ducati

Pochi metri, all’uscita dei box. E poi la Ducati #93 di Marc Marquez si è ammutolita. Attimi di panico per lo spagnolo che è stato “appiedato” dalla sua GP-25 in uscita dai box di Brno a inizio sessione di prove libere. La Desmosedici è stata così riportata indietro ai box, a mano dallo stesso Marquez aiutato dapprima dai marshall del circuito e poi presa in carico dai meccanici Ducati.

Meccanici al lavoro alacremente sulla moto di Marquez alla ricerca del difetto. Dalle prime ricostruzioni sembra si possa essere acceso un warning che ha fatto scattare il blocco del motore. Ci sono dei check interni, automatici che se non arrivano alla giusta temperatura e se tutto non funziona a dovere, entrano in azione per spegnere la moto. Alla moto di Marquez è stato tolto il serbatoio, al momento, per capire il problema. Lo spagnolo dopo un po’ di attesa ha ripreso le prove con la seconda moto.

Marquez sfreccia con la seconda moto: Bagnaia terzo

In attesa che il box Ducati risolvesse il problema sulla prima moto, Marc Marquez ha continuato le libere con la seconda Desmosedici. Che non è molto diversa da quella “ufficiale”. Tanto che nel finale con una pista all’inizio bagnata e poi asciugatasi giro dopo giro, lo spagnolo ha fatto il miglior tempo in 1:54.606, a un passo dal record della pista della pole 2016.

Secondo posto per Jack Miller davanti all’altra Ducati di Pecco Bagnaia il cui week end sembra partita una volta tanto col piede giusto. Alle loro spalle Alex Marquez con la Ducati Gresini e le Ktm di Bastianini e Acosta. Settimo Bezzecchi con tanto di caduti pronti-via e ottavo Luca Marini. Diciassettesimo al rientro Jorge Martin.

Il ritorno di Martin

La prima sessione di prove libere del Gp di Repubblica Ceca ha visto anche il tanto atteso ritorno in pista di Jorge Martin che è stato tra i primi a uscire, nonostante la pista ancora bagnata, con la sua Aprilia. Appena è stata aperta la pitlane, Martinator con casco in testa e tuta ben allacciata è salito subito in sella alla sua moto con la carena #1 e incurante dell’asfalto ancora bagnato ha fatto il suo ritorno ufficiale in MotoGP dopo i test di Misano della scorsa settimana.

Sono passati 4 mesi dalla caduta in Qatar, finora l’unica gara dallo spagnolo disputata, colpito poi dalla Ducati di Di Giannantonio, il lungo infortunio e tutta la querelle contrattuale con Aprilia. Lo spagnolo campione del mondo ha chiuso 17° alternando qualche stint a lunghe pause al box per regolazioni e check anche fisici.

Tardozzi sul problema di Marquez: “Indaghiamo!”

A parlare del problema iniziale che ha colpito Marc Marquez è stato il team manager Ducati, Davide Tardozzi che ai microfoni di Sky ha detto: “Marc è uscito, si è fermata la moto. Abbiamo pensato fosse il serbatoio, l’abbiamo smontato e sostituito ma non era quello. Continua con la seconda moto. Elettronica? Potrebbe essere, il nostro Conti risolverà il problema sicuramente”

