Genoa, amichevole con il Kaiserslautern a rischio e annullata per il gemellaggio col Verona: si cerca nuova avversaria

La sfida tra il Grifone e i tedeschi è stata annullata per motivi di ordine pubblico: la decisione del Prefetto e la ricerca di una una nuova squadra da affrontare

L’amichevole tra Genoa e Kaiserslautern, in programma domani presso il centro sportivo Benatti di Moena, è stata annullata per motivi di ordine pubblico. Lo ha deciso il Prefetto di Trento, dopo le valutazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e su richiesta del questore della città.

Genoa- Kaiserslautern annullata: c’entra il Verona

A far scattare l’allarme sono stati gli accertamenti condotti negli ultimi giorni dalle forze dell’ordine, che hanno evidenziato la pericolosità dell’incontro dal punto di vista della sicurezza. I tifosi del Kaiserslautern, infatti, risultano gemellati con quelli dell’Hellas Verona, storici rivali della tifoseria genoana. Un dettaglio non da poco, considerato che entrambe le squadre si trovano in ritiro estivo proprio in Trentino, seppur in località diverse: Moena per il Genoa, Folgaria per il Verona.

La nota ufficiale della Questura

Il coordinamento tra le questure di Genova e Trento ha permesso di valutare con precisione i rischi legati allo svolgimento della gara. “Alla luce delle condizioni dell’impianto sportivo e delle dinamiche tra le tifoserie – si legge in una nota della Questura di Trento – è emerso che la partita avrebbe potuto generare gravi criticità per la sicurezza di tifosi, cittadini e forze dell’ordine”. Una decisione drastica, ma ritenuta necessaria per evitare possibili scontri e garantire la tranquillità del territorio.

Genoa, contro chi giocherà?

Stando a Il Secolo XIX, il Genoa potrebbe sostituire l’amichevole con il Kaiserslautern con una sfida contro il Trento, per cercare di non ritardare troppo i test e seguire la tabella di marcia di Vieira. Intanto al quotidiano ligure ha parlato anche Malinovskyi: “Ho bisogno di ritrovare il ritmo partita, l’anno scorso ho giocato meno, ma di testa mi sento più forte. Dobbiamo prepararci bene fisicamente per essere pronti a disputare un torneo equilibrato. Nel mio anno sfortunato ho avuto la gioia del secondo figlio, con la mia famiglia i problemi se ne vanno via”. Quindi sarà molto importante prepararsi bene e le amichevoli serviranno anche a questo.