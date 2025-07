Benitez esalta De Bruyne al Napoli e consiglia Lookman all’Inter per tenere testa ai partenopei: la previsione scudetto

Il tecnico, doppio ex di lusso, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha analizzato i movimenti di mercato di azzurri e nerazzurri facendo le carte al prossimo campionato

Napoli e Inter visti attraverso gli occhi di un doppio ex di lusso: Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e non si è sottratto a una serie di analisi e riflessioni sul calciomercato che azzurri e nerazzurri stanno portando avanti. Se il duello per lo scudetto continuerà anche nella prossima stagione sarà il campo a dirlo, ma intanto Benitez ha le idee chiare.

Napoli, Benitez applaude De Laurentiis e incorona De Bruyne: “È luce”

I tifosi del Napoli sono al settimo cielo per l’arrivo di Kevin De Bruyne. Benitez lo esalta: “Giocatore elegantissimo, che riempie il campo della sua intelligenza. L’ho affrontato che era un ragazzo o poco più, a Wolfsburg con il Napoli, in un quarto di Europa League che vincemmo per 4-1. Era già un predestinato, facile accorgersene. E il suo vissuto l’ha dimostrato. Ha una bacheca nella quale non manca assolutamente nulla. Ma ha soprattutto una autorevolezza che rappresenta una garanzia assoluta. De Bruyne è luce”.

“Cosa aggiunge? Entra in una squadra che sa di essere forte, come suggerisce lo scudetto conquistato due mesi fa. Porta con sé non soltanto l’esperienza ma un talento indiscutibile che l’età non può appassire. I trentaquattro anni possono rappresentare per la gente un argomento di riflessione ma i giocatori hanno allungato le proprie carriere e resistono. E poi De Bruyne, basta dare un’occhiata alle statistiche più recenti, è reduce da una stagione intensa nella quale non si è mai tirato indietro: lo sottolineano le sue quaranta presenze, il suo rendimento”.

Parole d’elogio per De Laurentiis: “Ha dimostrato di essersi impossessato del calcio nella maniera più gratificante per i tifosi azzurri: ha investito sempre e lo ha fatto gradualmente. Ora ha un gruppo di indiscutibile spessore ma è arrivato a questo livello con una strategia imprenditoriale che gli fa onore”.

Benitez, gli attacchi atomici di Napoli e Inter e le valutazioni su Juve e Milan

Quella tra Napoli e Inter sarà una sfida tra attacchi atomici: “È sufficiente fermarsi ai nomi, senza neanche approfondire i dettagli dell’organizzazione, per lasciarsi contagiare dall’entusiasmo e sospettare che il prossimo torneo verrà ancora caratterizzato da Napoli e Inter. Però ci sono due mesi di mercato, qualcosa è successo, penso alla Juventus che ha preso David, al Milan che si è affidato ad Allegri e dunque sta in buonissime mani. E poi ci ha messo Modric che con la classe che ha può anche ignorare la propria carta di identità. Non è il momento di sbilanciarsi però neppure quello di ignorare gli interventi anche massicci di questo periodo. Conte parte favorito da se stesso, da quello che è stato capace di realizzare nei primi dodici mesi da napoletano, ma l’Inter non si è lasciata demoralizzare dalle delusioni che ha avvertito”.

Lookman all’Inter, Benitez: “L’uomo giusto come De Bruyne al Napoli”

L’Inter resta sulle tracce dei Lookman, nonostante l’Atalanta abbia rifiutato la prima offerta da 40 milioni di euro: “Ha fatto cose straordinarie con l’Atalanta, è persino banale sottolinearlo, ed è arrivato in quella fase in cui si raggiunge il pieno della maturità. A volte, è in grado di fare tutto da sé, per cambiare la partita. Il metodo Gasperini gli è stato d’aiuto. Adesso ha tre campionati in cui ha avuto modo di conoscere i suoi avversari, di studiarli. Lui come De Bruyne per il Napoli mi sembra la persona adatta per essere inserito in un discorso tattico che rimane centrale nella discussione. Siamo al cospetto di atleti che possono diventare il riferimento dei propri tecnici”.