Inter, con Lookman Chivu cambia: ecco come giocherebbero i nerazzurri

Il nigeriano potrebbe trasformare l’Inter: velocità, tecnica e gol per dare nuova linfa all’attacco nerazzurro. Il possibile cambio di modulo

All-in sul mercato per voltare pagina e dare un forte segnale al resto del campionato. L’Inter vuole ripartire dopo una stagione conclusa senza alcun trofeo e con tante, troppe, polemiche. Dopo Bonny, preso dal Parma, Marotta sta cercando un nome capace di riaccendere l’entusiasmo: il profilo perfetto potrebbe essere quello di Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta che stregò l’Europa con una tripletta nella finale di Europa League (2024) avrebbe già dato il sì all’Inter. Come Chivu potrebbe schierare in campo il nigeriano?

Perché Lookman sarebbe il colpo giusto

Il profilo dell’attaccante della Dea è quanto di più adatto possa esserci per rilanciare il progetto nerazzurro. In tre stagioni a Bergamo, Lookman ha collezionato 52 gol e 25 assist in 117 presenze, contribuendo in modo costante alla fase offensiva. È un giocatore che salta l’uomo, crea superiorità numerica, è veloce, imprevedibile, dotato di grande tecnica individuale. Caratteristiche uniche, che nessun altro nel reparto avanzato dell’Inter possiede.

Oltre a Lautaro e Thuram, le alternative nella scorsa stagione si sono rivelate poco affidabili: aggiungere un giocatore di questo livello darebbe profondità e qualità a un attacco che ha sofferto la mancanza di ricambi all’altezza e potrebbe garantire anche un cambio di sistema di gioco.

Il messaggio al campionato e… a Conte

L’acquisto di Lookman avrebbe anche una valenza simbolica: significherebbe strapparlo a Conte, che lo ha indicato come primo obiettivo per il suo Napoli (De Laurentiis ha offerto alla Dea 25 milioni + Raspadori). Dopo il sì dato dal nigeriano all’Inter, l’unico neo della trattativa resta l’accordo sul piano economico: l’Atalanta chiede non meno di 50 milioni di euro.

Come cambia tatticamente l’Inter con Lookman

Ovviamente, l’arrivo di Lookman aprirebbe anche a nuove riflessioni tattiche per Chivu. Come gestire tre attaccanti del calibro di Lautaro, Thuram e Lookman? È difficile immaginare tutti e tre titolari contemporaneamente ma non impossibilw.

C’è poi il tema legato ai giovani: Bonny è un investimento recente, mentre Esposito rischierebbe di trovare ancora meno spazio. Sarà compito di Chivu trovare l’equilibrio giusto. Con l’arrivo del nigeriano, dunque, l’Inter potrebbe cambiare modulo e passare dal 3-5-2 al 3-4-1-2 (schema di gioco utilizzato proprio dall’Atalanta che schierava Lookman come centrale sinistro d’attacco) con Thuram e Lookman alle spalle di Lautaro.

L’Inter si prepara alla rivoluzione tattica in attacco

Nonostante i dubbi tattici per Chivu, una cosa è certa: Ademola Lookman sarebbe un’aggiunta di altissimo livello. Un giocatore capace di cambiare il volto dell’Inter, portando velocità, dribbling, fantasia e gol. In un campionato che si annuncia sempre più competitivo con il Napoli Campione di Italia e scatenato sul mercato, avere un’arma in più come il nigeriano potrebbe fare la differenza.