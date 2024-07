Serie A: la mappa dei ritiri e delle amichevoli, Parma già al lavoro, oggi la Roma, domani Cagliari, Empoli e Fiorentina

Napoli, Torino, Lazio, Genoa, Venezia, Verona e Bologna ad alta quota. Atalanta, Inter e Fiorentina nei propri centri sportivi: le amichevoli

Da lunedì tutti in ritiro, anche se c’è chi ha anticipato i tempi e sta già sudando e chi, come la Roma, ha tolto un giorno di ferie per iniziare già oggi a Trigoria. Si parte già da domani, per molti club italiani, a preparare la prossima stagione calcistica sebbene le rose non siano ancora al completo tra giocatori impegnati nelle fasi finali di Euro 2024 e vacanze da terminare per molti. Trentino e Austria sono le mete più gettonate, ma chi resterà a casa e chi invece volerà oltreoceano? La mappatura completa dei ritiri e il programma completo delle amichevoli estive delle squadre di Serie A.

Serie A, le neopromosse Parma e Como anticipano la preparazione

E’ il Parma di Fabio Pecchia, reduce dal fresco ritorno in Serie A, il primo club che ha iniziato il lavoro in ritiro dal 3 luglio a Collecchio (Parma). Le amichevoli saranno il 13 luglio a Lugano, contro il Lugano, e il 27 a Linz (Austria) col Galatasaray.

Un’altra neopromossa che è già tornata al lavoro è il Como, ma solo dal 23 al 30 giugno nella location di Santa Margherita di Pula in Sardegna per poi riandare in vacanza fino a lunedì 8 luglio.

La mappa completa dei ritiri estivi delle squadre di Serie A

Dove alloggeranno le squadre di Serie A nei rispettivi ritiri estivi pre-stagionali?

ATALANTA

Ritiro: Dal 10 luglio a Zingonia (Bergamo)

Il calendario delle amichevoli:

AZ Alkmaar-Atalanta (sabato 27 luglio 2024, ore 15, ad Alkmaar) e 9 agosto, St Pauli (Amburgo)

BOLOGNA

Ritiro: Rio di Pusteria (BZ) 22 luglio-3 agosto

Il calendario delle amichevoli:

Maiorca-Bologna (sabato 10/08 ore 20.30 a Palma di Maiorca)

CAGLIARI

Ritiro: dall’ 8 al 21 al Crai Sport Center di Assemini, dal 22 al 2 agosto a Chatillon-Saint Vincent dove giocherà due amichevoli

Il calendario delle amichevoli:

da definire

COMO

Ritiro: 9-11 luglio raduno; 13-20 luglio Marbella (Spagna); 27- 3 agosto (Austria)

Il calendario delle amichevoli:

da definire

EMPOLI

Ritiro: 8 luglio raduno e prima parte di ritiro nel centro di Monteboro, seconda parte in Alto Adige o Austria

Il calendario delle amichevoli:

da definire

FIORENTINA

Ritiro: 8-23 luglio al Viola Park

Il calendario delle amichevoli:

Fiorentina-Fiorentina Primavera (lunedì 15/07 ore 20 al Viola Park)

Fiorentina-Reggiana (venerdì 19/07 ore 20 al Viola Park)

Fiorentina-Bolton Wanderers (venerdì 26/07 ore 20,30 al Macron Stadium di Bolton)

Fiorentina-Preston North ENd (Sabato 27/07 ore 16 al Deepdale Stadium di Preston)

Fiorentina-Hull City (martedì 30/07 ore 20,45 al MKM Stadium di Kingston upon Hull)

Fiorentina-Montpellier (Domenica 4/08 ore 20 al Viola Park)

Fiorentina-Friburgo (Sabato 10/07 ore 15,30 all’Europa Park Stadion di Friburgo)

GENOA

Ritiro: 13-26 luglio a Moena (TN)

Il calendario delle amichevoli:

Genoa-Venezia (sabato 20/07); 25 luglio Genoa-Mantova (entrambe le gare a Moena)

INTER

Ritiro: dal 13 luglio si parte con il raduno ad Appiano Gentile (Como)

Il calendario delle amichevoli:

Inter-Las Palmas (27/7, Cesena)

Pisa-Inter (2/8, Pisa)

Inter-Al Ittihad (7/8, Monza)

Chelsea-Inter (11/8, Londra)

JUVENTUS

Ritiro: dal 10 luglio alla Continassa, poi dal 20 al 26 luglio a Herzogenaurach (Germania)

Il calendario delle amichevoli:

Norimberga-Juventus (venerdì 26/07 ore 17 al Max-Morlock Stadion)

Juventus-Brest (sabato 3/08 ore 21 allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara)

Juventus-Juventus Next Gen/U19 (martedì 6/08, in orario da definire, all’Allianz Stadium)

Juventus-Atletico Madrid (domenica 11/08 ore 15 all’Ullevi Stadium di Göteborg)

LAZIO

Ritiro: 11-22 luglio ad Auronzo di Cadore (BL)

Il calendario delle amichevoli:

Lazio-Hansa Rostock (sabato 27/07 ore 15 all’Osteestadion di Rostock)

Lazio-Frosinone (sabato 3/08)

LECCE

Ritiro: 8-11 luglio test a Lecce, Dal 14 al 28 luglio a Neustift (Austria)

Il calendario delle amichevoli:

24 luglio a Linz contro il Galatasaray.

MILAN

Ritiro: raduno 8 luglio a Milanello. Tournée USA 25 luglio – 7 agosto.

Il calendario delle amichevoli:

Rapid Vienna-Milan (sabato 20/07)

Milan-Manchester City (sabato 27/07)

Milan-Real Madrid (mercoledì 31/07)

Milan-Barcellona (martedì 6/08)

MONZA

Ritiro: 10-24 luglio al campo sportivo di Temù a Pontedilegno-Tonale (BS)

Il calendario delle amichevoli:

Monza-Nuova Camunia (mercoledì 17/07 ore 17)

Monza-Real Vicenza (domenica 21/07 ore 17)

Monza-Alcione Milano (mercoledì 24/07 ore 16,30)

NAPOLI

Ritiro: 11-21 luglio a Dimaro Folgarida (TN), poi 25 luglio-9 agosto a Castel di Sangro (AQ)

Il calendario delle amichevoli:

Napoli-Anaune (martedì 16/07 a Dimaro)

Napoli-Mantova (sabato 20/07 a DImaro)

Napoli-Adana Demirspor (domenica 28/07 allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro)

Napoli-Brest (mercoledì 31/07 allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro)

Napoli-Girona (sabato 3/08 allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro)

ROMA

Ritiro: 7-30 luglio a Trigoria; 1-10 agosto al centro federale ST Georges Park Burton (Inghilterra)

Il calendario delle amichevoli:

Roma-Kosice (lunedì 22/07 ore 19,30 a Kosice)

TORINO

Ritiro: 8 luglio raduno al Filadelfia; 17-27 luglio ritiro a Pinzolo (TN), poi 30 luglio-3 agosto tournée in Francia

Il calendario delle amichevoli:

Torino-Lione (mercoledì 31/07 al Groupama Stadium di Lione)

Torino-Metz (sabato 3/08 allo Stade Saint-Symphorien di Metz)

UDINESE

Ritiro: raduno a Udine l’8 luglio, dal 18 al 31 lulgio inizio ritiro a Bad Kleinkirchheim (Austria)

Il calendario delle amichevoli: da definire

VENEZIA

Ritiro: dall’8 luglio a Falcade (Belluno)

Il calendario delle amichevoli:

Venezia-Real Vicenza (mercoledì 17/07)

Venezia-Genoa (sabato 20/07)

VERONA

Ritiro: 15-28 luglio a Folgaria (TN)

Il calendario delle amichevoli:

Verona-Rappresentativa Calcio Dilettante (mercoledì 17/07 ore 17)

Verona-Rovereto (domenica 21/07 ore 17)

Verona-Virtus Verona (mercoledì 24/07 ore 17)

Verona-FeralpiSalò (sabato 27/07 ore 20,30)

