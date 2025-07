Ivan Juric manca l'appuntamento con il raduno dell'Atalanta, nota ufficiale sul ricovero in ospedale: come sta

Assente giustificato dalle condizioni di salute che sembrano non essere allarmanti, ma hanno costretto al ricovero il tecnico

Per oggi era programmato non solo l’avvio della nuova stagione, ma la prima giornata per l’allenatore di Ivan Juric davvero sul campo, a contatto con i giocatori. Invece il tecnico è assente più che giustificato, a causa di uno stato di salute che gli impedisce di essere a Zingonia e di dover rinviare l’inizio della stagione, la prima all’Atalanta e a Bergamo dopo l’addio di Gasperini e il suo approdo a Roma.

La nota dell’Atalanta su Juric

Le ragioni della sua mancanza sono dettati da ragioni di salute, che la società ha deciso di rendere pubblici. Juric nei giorni scorsi è stato ricoverato all’ospedale Bolognini di Seriate «nel reparto di Otorinolaringoiatria» a seguito di «una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa» fanno sapere dall’Atalanta in una nota. Il quadro «clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni» ha reso noto la società.

Come sta l’allenatore

Insomma, un debutto rinviato a quando il mister si sarà ripreso definitivamente dall’infezione che lo affligge e che lo ha costretto a rinunciare a un simile appuntamento.

I giocatori hanno invece anticipato l’arrivo dei tifosi, presenti da questa mattina, stando a quel che si evince dalla fotografie e dai social: gli altri presenti nelle prime ore di Zingonia sono stati i ragazzi dell’Under23 di Bocchetti, anch’essi al primo giorno di allenamenti, e tutte le famiglie dei bambini iscritti all’Atalanta Camp.

Fonte: ANSA

Juric alla conferenza di presentazione

Il raduno di Zingonia

I giocatori si fermeranno a pranzo al Centro Bortolotti e avranno il pomeriggio libero. Il programma verrà stilato quotidianamente: più volte ci saranno doppie sedute. Non è un ritiro, quindi i giocatori saranno liberi di rientrare a casa a dormire, ma in alcuni casi sarà previsto di trascorrere la notte a Zingonia.

Ieri le visite di idoneità sportiva: i giocatori si sono recati alla clinica Habilita. Da tenere d’occhio Scalvini e Scamacca, reduci da lunghi infortuni. Kolasinac sta recuperando dalla rottura del crociato: si rivedrà in campo ad autunno inoltrato, ma intanto è stato convocato e proseguirà a Zingonia il percorso riabilitativo.

Attesa per i colpi e le amichevoli

I nuovi, per ora, sono Kamaldeen Sulemana e Ahanor: i successivi acquisti si aggregheranno alla squadra in itinere. Prime amichevoli in calendario in Germania contro il Lipsia (2 agosto) e il Colonia (9 agosto) e, per allora, mister Juric dovrebbe rientrare.