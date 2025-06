Juric all'Atalanta dopo due flop, tifosi in rivolta: i perché della scelta

Il tecnico croato è il successore di Gasperini. Indicato come clone tattico del suo predecessore, ma i tifosi atalantini insorgono sui social

L’erede di Gian Piero Gasperini all’Atalanta è Ivan Juric: il tecnico croato, reduce da due flop in una stagione tra Roma e Southampton, è indicato come favorito per la panchina nerazzurra. Una scelta che scuote la tifoseria orobica, ma non solo: tifosi in rivolta sui social.

Atalanta, scelto l’allenatore: è Ivan Juric

L’Atalanta ha scelto il suo nuovo allenatore. Incassato e digerito il divorzio da Gian Piero Gasperini, dopo 9 stagioni al top, un’Europa League in bacheca e una qualificazione in Champions League appena conquistata, il club orobico punta con decisione al futuro e parlerà croato: Ivan Juric è virtualmente il suo nuovo tecnico.

Il casting della società bergamasca avviato quando si vociferava appena l’addio di Gasperini si avvia verso la conclusione. Beffati Thiago Motta e Palladino, a vincere la volata è stato Juric, reduce dai flop alla Roma e al Southampton e, per questo motivo, candidatura parecchio osteggiata dai tifosi atalantini, sorprendente pure per i sostenitori avversari.

Nella serata di ieri, giovedì 5 giugno, la matassa è stata definitivamente sbrogliata. Juric è salito prepotentemente in cima alle preferenze della società, scavalcando colleghi probabilmente più apprezzati dalla piazza e con un recente passato sicuramente più consono alle ambizioni di un’Atalanta ormai in pianta stabile tra i top club italiani.

Juric all’Atalanta, i perché della scelta

Come riportato dal Corriere di Bergamo, Juric – ancora sotto contratto con il Southampton – firmerà in giornata un contratto biennale da 2,5 milioni di euro a stagione. La fumata bianca è attesa nel pomeriggio, al massimo in serata, a 104 giorni di distanza – si legge – dal primo annuncio fatto da Gasperini, sull’intenzione di non proseguire all’Atalanta, alla ricerca di nuovi stimoli, leggasi Roma.

Ma perché Juric? Il tecnico croato è visto dai Percassi e dal co-chairman Stephen Pagliuca, il naturale successore di Gasperini, “clone tattico” dell’allenatore di Grugliasco (entrambi adottano il 3-4-1-2), il profilo perfetto per lavorare in sinergia con il ds D’Amico: i due si sono trovati molto bene a Verona e questo, si legge sul Corriere di Bergamo, “avrebbe giocato a suo favore nella scelta finale dei vertici nerazzurri”.

Tutti convinti, dunque, o quasi. Perché saputo della scelta del club, i tifosi atalantini non hanno nascosto il loro dissenso nei confronti di Juric, inondando i social di commenti negativi tutti dettati dalle ultime esperienze poco fortunate del croato: succeduto a De Rossi alla Roma, il 18 settembre 2024, Juric è stato esonerato meno di due mesi più tardi lasciando i giallorossi a soli 4 punti sulla zona retrocessione. Retrocessione che, poi, ha vissuto alla guida del Southampton, con 7 giornate di anticipo e un ruolino di marcia calcisticamente drammatico.

Juric all’Atalanta, i tifosi insorgono sui social

“Se Riso riesce a piazzare Juric all’Atalanta che giocherà la Champions dopo i disastri epocali con la Roma e il Southampton, si merita l’Oscar del mercato. A sto punto affidiamogli pure i negoziati tra Ucraina e Russa e Israele e Hamas”, ha commentato, tra l’ironico e lo sfiduciato, l’utente Apocafede su “X”.

Questo è solo uno dei post presenti sul social. Praticamente tutti impregnati dello stesso sentimento: la delusione. “Se lo scopo della dirigenza atalantina è mettere in ridicolo la tifoseria dell’Atalanta di fronte a tutta Italia, Juric è la scelta ideale”, ha postato Hiklet1.

Drastico, invece, Luckymoon, che scrive: “Se arriva Juric mi faccio brillare sulle mura”. Marco Minuto è caustico: “Passare da Gasperini a Juric è una follia e la dice lunga sulla forza dei procuratori. Una scelta incomprensibile”. Va più a fondo alla questione Alessandro Jacobone, che ammette: “Viste le scelte di Inter e Atalanta sull’allenatore è evidente quanto non fossero pronte a essere abbandonate dai loro mister”.

Nel mirino dei tifosi anche Beppe Riso, agente di Juric: “Se fosse il mio procuratore allenerei serenamente tra Serie A e Serie B”, dice ValeGambo. Tra i commenti spicca anche quello di Damiano Er Faina, noto youtuber dedito al calcio. La sua previsione non lascia scampo all’Atalanta: “Vabbè dai arriveranno ottavi, noni in campionato”.