Atalanta, Gasperini spiega tutte le sue decisioni in una lettera aperta

Il tecnico piemontese saluta la Dea a dopo nove anni di successi e ringrazia i tifosi. Domani firmerà con la Roma dopo il no alla Juventus

Grazie Atalanta, è stato bello ma è il momento di dirsi addio. Gian Piero Gasperini sceglie l’Eco di Bergamo per ufficializzare il suo addio alla Dea dopo 9 anni conditi da storiche qualificazioni alla Champions League e un‘Europa League in bacheca. Una lettera aperta sul quotidiano: parole commosse del tecnico piemontese che, dopo il no alla Juventus, domani si legherà alla Roma con un contratto triennale.

La lettera di Gasperini

Gasp scrive: “Il mio primo pensiero va ai tifosi. Non era possibile esprimerlo prima perché solo nelle scorse ore ho realmente deciso di mettere la parola fine a questa meravigliosa storia lunga nove anni. Non mi piace parlare di addio. Chiudo la mia esperienza a Bergamo come allenatore dell’Atalanta, tutto il resto, invece rimarrà immutato”.

Il tecnico torinese ci tiene a precisare che la conclusione del rapporto con il Club è stata unicamente decisa da lui e non deve essere attribuita responsabilità alcuna alla Società e ai suoi dirigenti: “Semplicemente ho capito che era arrivato il momento di fare questo passo. Per tutta la stagione da poco conclusa ho solo pensato a come lasciare la maglia nerazzurra nel punto più alto possibile. E la lascio al terzo posto in classifica e qualificata in Champions League, dove, ancora una volta, potrà giocare nei più prestigiosi stadi d’Europa, potendo contare su un organico forte e ricco di giocatori valorizzati“.

I motivi dell’addio

“Con il Club siamo riusciti a raggiungere risultati indiscutibilmente straordinari. Avrei voluto fare di più, non ci sono riuscito, ma abbiamo comunque gioito tanto assieme e sono sicuro che lo farete ancora. Perché, vi chiederete, lascio l’Atalanta? Per bisogno di nuovi stimoli, per la fiducia trasmessami e per il rinnovato entusiasmo che ne deriva. Sfida difficile? Molto. Però parliamo di una grande sfida, esaltante, che mi trasmette tanta adrenalina. Ci vedremo ancora in Piazza Pontida, ve lo prometto! Adòss!!! Ps: sono cittadino onorario di Bergamo e giuro che porterò ovunque e per sempre altissimi i valori di questa città“.

La sfida che lo aspetta a Roma

Quale dunque questa nuova, difficile sfida che lo carica di adrenalina? Quella sulla panchina giallorossa: sofferto ma deciso il no alla Juventus, dove pure aveva cominciato come tecnico delle giovanili. Probabile che abbia inciso il precedente all’Inter, quando non gli fu dato tempo e venne esonerato dopo poche giornate. Il club bianconero pretende tutto e subito ora, Gasp vuole i suoi ritmi e i suoi tempi.

Il colloquio con i Friedkin e Ranieri lo ha convinto: domani firmerà un triennale con i giallorossi con lo scopo di arricchire anche la bacheca della Roma.