Juventus, Gasperini l’ultima spiaggia: tentativo last minute per beffare la Roma, l’appello della curva dell’Atalanta

Dopo la delusione per Conte il club s’è messo sulle tracce del tecnico della Dea, vicino però a firmare con i giallorossi nonostante l’appello dei tifosi bergamaschi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dopo il no di Antonio Conte, la Juventus s’è precipitata su Gian Piero Gasperini: il tecnico dell’Atalanta è vicinissimo a chiudere la trattativa con la Roma, ma la proposta dei bianconeri potrebbe farlo vacillare per tre motivi. Intanto i tifosi della Dea gli chiedono di ricomporre la frattura col presidente Percassi e la dirigenza e di restare a Bergamo.

Juventus su Gasperini dopo il no di Conte

Antonio Conte è già il passato per la Juventus, che non ha più tempo da perdere: dopo il no del tecnico salentino le opzioni di prestigio per la panchina si sono drasticamente ridotte e i bianconeri rischiano di ritrovarsi senza una soluzione adatta per il rilancio programmato nella prossima stagione. Ecco perché già nel pomeriggio di ieri, quando si è capito che Conte avrebbe scelto di restare al Napoli, la Juventus s’è mossa per Gian Piero Gasperini.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’offerta della Roma al Gasp

L’allenatore di Grugliasco ha ormai scelto di lasciare l’Atalanta, nonostante abbia un altro anno di contratto, e ieri ha avuto un faccia a faccia con i rappresentanti della Roma: Claudio Ranieri e il d.s. giallorosso Florent Ghisolfi gli hanno proposto un triennale da 5 milioni di euro più bonus per convincerlo a trasferirsi nella Capitale. Gasperini si è detto intrigato dal progetto, ma ha chiesto tempo per un’ultima riflessione ed è proprio in quel momento che la Juventus s’è inserita.

Gasperini: i tre elementi a favore della Juve

La dirigenza bianconera conta su tre elementi per strappare Gasperini alla Roma in extremis. In primo luogo la qualificazione alla prossima Champions League, ottenuta proprio a scapito dei giallorossi, competizione che esercita un grande fascino nei confronti del Gasp. Poi le maggiori potenzialità sul mercato: la Roma deve infatti ancora rientrare entro i paletti del fair play finanziario fissato dalla Uefa, il che la costringerà a una campagna acquisti quantomeno oculata. Infine, il profondo legame di Gasperini con i colori bianconeri: l’allenatore di Grugliasco ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Juventus e non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare a Torino per guidare la prima squadra. Quale occasione migliore di questa, dunque?

Atalanta, il messaggio dei tifosi a Gasp

Intanto, però, i tifosi dell’Atalanta sperano ancora che Gasperini ci ripensi e decida di restare a Bergamo. Nella notte, gli ultrà della Dea hanno esposto uno striscione all’esterno del centro sportivo dei nerazzurri: “Gasperini e società: avanti insieme per far sognare questa città”, il messaggio mandato al tecnico e a Percassi, nella speranza che possano essere superate le divergenze dell’ultima stagione e che Gasp alla fine decida di non lasciare l’Atalanta. Un’ipotesi che, tra l’offerta della Juventus e quella della Roma, appare ormai piuttosto improbabile.