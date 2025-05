Juventus, su Conte si abbatte l'ira dei tifosi bianconeri: "Usati e traditi"

La scelta del tecnico ha fatto infuriare il popolo juventino, che sui social si è scagliato contro la figura dell'ex capitano bianconero

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli apre nuovi scenari in casa Juve. Dalla certezza di ritrovare il manager salentino all’incertezza che ora sembra attanagliare John Elkann e i suoi, pronti a salutare anche Cristiano Giuntoli dopo appena due stagioni. Tifosi bianconeri furiosi per la gestione della società, ma soprattutto per l’inaspettato dietrofront dell’ex capitano della Vecchia Signora, che in questi giorni è stato vicinissimo al ritorno. Sui social, tanti supporters juventini puntano il dito contro il tecnico leccese, che avrebbe “usato” la Juve per ottenere un nuovo rilancio da De Laurentiis.

Conte resta al Napoli, Juve spiazzata e tifoseria inviperita

Cuore in frantumi per gran parte dei tifosi della Juve, che già sognavano il ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera, nella speranza di ripetere quanto fatto tra il 2011 e il 2014. Del resto, se è vero che all’epoca si veniva da due settimi posti consecutivi, non mancano di certo le analogie con la Juve del presente, reduce dal fallimento del progetto Thiago Motta e chiamata a ripartire sotto tutti i punti di vista. Con un unico punto a favore: la qualificazione alla prossima Champions League, conquistata all’ultimo tuffo contro il Venezia al “Penzo”, ai danni della Roma di Ranieri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Con la sessione extra di mercato alle porte e il Mondiale per Club all’orizzonte, “la gente della Juve” (come piaceva chiamarla ad Andrea Agnelli) attende di capire quale sarà il futuro dell’area tecnica bianconera, che perderà Cristiano Giuntoli nelle prossime ore e accoglierà l’ex Tolosa Comolli, senza dimenticare la “promozione” di Giorgio Chiellini.

C’è ora da sciogliere il nodo allenatore, con Conte blindato dal Napoli e Tudor che ha visto scattare un altro anno di contratto grazie al quarto posto in Serie A. Il croato ha chiesto, legittimamente, di conoscere il suo destino prima di volare negli Stati Uniti, così da chiarire anche la posizione dello stesso tecnico all’interno dello spogliatoio. Per un giocatore, infatti, non è un dettaglio sapere se l’allenatore di oggi sarà anche quello di domani, a distanza di poche settimane.

L’ira dei tifosi della Juve sul web: “Usati e traditi”

Com’era ampiamente prevedibile, il nuovo “sì” di Antonio Conte ad Aurelio De Laurentiis ha infastidito non poco i tifosi della Juventus, da sempre legati alla figura dell’ex calciatore, capitano e allenatore della squadra bianconera. Anche dai più scettici, l’ipotesi di un “Conte bis” al timone della Vecchia Signora era stata ormai metabolizzata, complici le conferme che arrivavano su più fronti fino al termine della scorsa settimana.

Poi, tutto è cambiato. Il “Conte salvaci tu” si è improvvisamente trasformato in “Conte traditore“, sino a trascendere anche in insulti e improperi sui social. Per tifosi ed influencer che seguono da tempo le sorti della Juve, quella del manager salentino è apparsa un’autentica strategia: “Ha usato la Juve per ottenere più soldi e pieni poteri dal Napoli. L’unico tuo scopo era quello di strappare un contratto più lungo e oneroso, fregandotene del popolo che ti ha reso quello che sei”, ha scritto un utente sul web.

“Avevi dato la tua parola a Chiellini“, si legge in un post pubblicato su Facebook, con chiaro riferimento al rapporto tra l’attuale allenatore del Napoli e il dirigente bianconero, nonché ex calciatore di Conte. Promesse disattese e questioni di cuore che ormai appaiono un lontano ricordo: “Ti sei rivelato per quello che sei, hai rinnegato casa“, ha esclamato con forza un altro sostenitore juventino, stanco di rincorrere ed aspettare.