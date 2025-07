MotoGP Germania: Marquez vola anche sul bagnato, pole al Sachsenring. Bezzecchi in prima fila, malissimo Bagnaia

Grande assente ancora per poco: Jorge Martin in Germania non c’è ma si tratta dell’ultimo forfait del campione del mondo che tornerà settimana prossima a Brno in sella alla sua Aprilia con cui si sta cercando di ricucire lo strappo sul contratto. Secondo Massimo Rivola ad della casa di Noale resterà in Aprilia anche nel 2026: “La nostra posizione è sempre la stessa, non abbiamo mosso un dito. Per noi non c’è nessuna notizia perché era già tutto deciso”