MotoGP Ducati, Dall'Igna assente al Sachsenring: l'indiscrezione, Riccardo Savin con Marquez e Bagnaia in Germania

Domenica di sosta per la MotoGP, settimana prossima si corre al Sachsenring, in Germania potrebbe dare forfait Gigi Dall'Igna, in quel caso Ducati affidata alle cure di Riccardo Savin

La MotoGP si gode la domenica di sosta dopo Assen. Il Motomondiale si riposa in attesa di riaccendere i motori in Germania la prossima settimana. In casa Ducati è di queste ore il possibile, probabile forfait al Sachsenring di Gigi Dall’Igna. Il gran capo della casa di Borgo Panigale dovrebbe marcare visita nella tappa tedesca per motivi non ancora chiari. Al suo posto a guidare le operazioni del team ufficiale di Marc Marquez e Pecco Bagnaia ci sarà Riccardo Savin.

Dall’Igna dà forfait al Sachsenring?

A riportare la notizia, ancora non ufficiale, è stato il sito specializzato GpOne. Il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna non sara presente al Gran Premio di Germania. Si parla semplicemente di motivi personali che impediscono al gran capo della casa di Borgo Panigale di essere al Sachsenring, nel prossimo week end in cui torna la MotoGP, a guidare le operazioni del team ufficiale di Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il precedente, Dall’Igna come Vasseur

Non è la MotoGP ma sempre in tema di motori si resta. Proprio una settimana, nel giorno del Gran Premio d’Austria di Formula 1, domenica, c’è stato il forfait improvviso di Frederic Vasseur. Il team principal della Ferrari fu costretto a lasciare improvvisamente la Stiria per motivi strettamente personali. Al suo posto a dirigere le operazioni al muretto Ferrari il suo vice Jerome D’Ambrosio. Vasseur che è tornato al suo posto già a partire da giovedì a Silverstone.

Riccardo Savin al posto di Dall’Igna in Germania

Al posto di Dall’Igna al Sachsenring, sempre secondo GpOne, dovrebbe esserci Riccardo Savin, il direttore del progetto MotoGP. Laureato in ingegneria dei materiali a Padova nell’aprile del 2003, inizia subito a collaborare con Aprilia Racing all’interno del reparto Dinamica del veicolo, attività che svolge a tempo pieno dopo la fine del dottorato fino a metà del 2007. Con la casa di Noale lavora come ingegnere di pista in 125cc e 250cc, al fianco di Simoncelli, Locatelli e Pasini, e in Superbile con Smrz, Haga e Davies. Nel dicembre 2013 passa a Ducati Corse, dove ricopre il ruolo di responsabile progettazione e dinamica del veicolo fino al 2024. Attualmente è Direttore del Progetto Moto GP in Ducati Corse.