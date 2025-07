Dall'Igna stuzzica Bagnaia: "Sorridi", svelato ennesimo botta e risposta. Pecco replica e si sfoga con Bezzecchi

Svelato l'ennesimo confronto schietto tra Gigi Dall'Igna gran capo Ducati e Pecco Bagnaia dopo la il Gp di Assen con il pilota che si è poi sfogato con Bezzecchi e con i meccanici del suo garage

Acque sempre agitate in casa Ducati tra Francesco Bagnaia e il resto del team. Pecco continua a non vincere e a non trovare il feeling con la GP25 a differenza del suo compagno di scuderia, Marc Marquez che le vince tutte o quasi dominando. I rapporti con Gigi Dall’Igna del campione torinese non sono idilliaci e non mancano i confronti accesi prima e dopo le gare. Anche ad Assen c’è stato un botta e risposta dopo la gara che lascia da pensare mentre Tardozzi celebrava l’ennesimo record di Marc Marquez.

Dall’Igna stuzzica Bagnaia che risponde per le rime

La MotoGP si gode la settimana di sosta dopo la doppietta Italia-Olanda. E come al solito gli account ufficiali della Dorna hanno pubblicato diversi video del “non visto” della gara precedente, in questo caso, Assen. Tra io vari momenti col microfono aperto, è stato pubblicato lo scambio di battute tra Gigi Dall’Igna gran capo Ducati e Bagnaia nel parco chiuso subito dopo la fine del GP di Olanda.

Dall’Igna si avvicina a Bagnaia che è arrivato terzo in gara ma non sembra essere contentissimo e non lo sarà nemmeno nelle dichiarazioni a fine corsa. Il botta e risposta tra i due è ancora una volta indice del clima tra Pecco e il team Ducati:

Bagnaia: “All’inizio andavo abbastanza bene poi al t3 facevo una fatica boia e mi hanno passato tutti all’ultima staccata”

Bagnaia si sfoga con Bezzecchi: poca voglia di festeggiare

Sempre nel video del dopo gara di Assen si vede il dialogo che hanno nel parco chiuso Bezzecchi, secondo, e Bagnaia terzo entrambi battuti da Marc Marquez. Anche qui, Pecco sembra non capacitarsi di come non riesca a staccare come vorrebbe rispetto ai suoi avversari, in questo caso, anche col Bez grande protagonista in Olanda che gli è arrivato davanti sia nella Sprint sabato che nella gara domenica.

Emblematico anche il ritorno ai box di Bagnaia dopo la premiazione sul podio di Assen. Pecco porta la bottiglia che ha stappato ai suoi meccanici ma non ha molta voglia di festeggiare. Il suo team lo riempie di pacche sulle spalle e lo rincuora: “Dai dai” gli grida qualcuno e un altro ancora: “Non è così, capiamo il suo senso, ma non è così” e allora Pecco si ammorbidisce: “Beh? Brindiamo o no?”

Dall’Igna celebra il record Marquez come Agostini

Nel suo solito debriefing scritto in rete, l’ingegner Dall’Igna ha ovviamente celebrato Marc Marquez che in Olanda ha centrato l’ennesimo record, 68 vittorie come la leggenda di Giacomo Agostini: “Risultati straordinari e una menzione d’onore meritata per questo pilota formidabile che sta scrivendo la storia della MotoGP, come i grandi prima di lui, con l’entusiasmo, la vivacità e la grinta di un debuttante che vuole farsi un nome: questo la dice lunga su di lui, sul suo carattere e sul suo talento, ma anche sulla sua professionalità. Pur non essendo al 100% questo fine settimana, a causa delle due cadute di venerdì, è comunque riuscito a tessere la sua ragnatela letale e non c’è stato nulla che i suoi avversari potessero fare per sfuggirgli”.

Dall’Igna rincuora Pecco

Oltre il messaggio di “pronta guarigione per Alex Marquez“, il boss della Ducati ha parole al miele anche per Bagnaia: “Sono soddisfatto anche della grande gara di Pecco. Per me la più intensa di quest’anno, escludendo, forse, la vittoria ad Austin. Ha mancato di poco la Pole Position a causa di due imperfezioni nel giro cruciale del time attack. Dopo un’ottima partenza, il suo ritmo era altrettanto solido, come dimostrato anche dal giro veloce fatto registrare in gara. Inutile dire che dobbiamo continuare a spingere, non smettere mai di crederci e trarre il meglio da ciò che possiamo fare insieme, come il suo magistrale sorpasso ad Acosta”.

Come sta Alex Marquez: quando t0rna

Dopo la grande botta di Assen e l’operazione, di corsa, a Madrid, primo check post operatorio per Alex Marquez caduto in Olanda dopo un contatto con Acosta, procurandosi la frattura scomposta del secondo metacarpo della mano sinistra. Il pilota del team Gresini, 2° nella classifica del mondiale, sembra sulla buona strada del recupero: “Grandi notizie dal primo primo check-up post operatorio! Iniziamo la riabilitazione”, ha scritto lo spagnolo su Instagram. La corsa per essere “fit” abile e arruolabile al Sachsenring tra una settimana è iniziata.