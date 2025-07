Roma, Ferguson si presenta con quattro gol in amichevole: per i tifosi è già meglio di Dovbyk

L’irlandese impressiona nella prima uscita con la maglia giallorossa contro l’UniPomezia: tre reti in 25’, poi l’assist a Dybala e il quarto sigillo nella ripresa

Siamo solo alle amichevoli di luglio, ma Evan Ferguson già incanta i tifosi della Roma. Il giovane talento irlandese si è presentato segnando 4 reti nella prima amichevole con la maglia giallorossa, guadagnandosi l’attenzione de romanisti sui social: per molti è già meglio di Artem Dovbyk.

Roma, Ferguson segna 4 gol all’esordio

Evan Ferguson ha chiuso la sua prima partita in assoluto con la maglia della Roma con 4 gol e un assist all’attivo: il giovane centravanti irlandese ha colpito tre volte nei primi 25’ del test contro l’UniPomezia, poi ha aggiunto alla sua prestazione un assist per Paulo Dybala e, nella ripresa, è arrivato anche il suo 4° centro, con la squadra di Gasperini che ha poi chiuso la gara sul 9-0.

Tecnica e fiuto in area di rigore

Ferguson ha mostrato una bella fetta del suo repertorio, fatto di movimenti rapidi in area di rigore e buona tecnica: dopo aver aperto la gara con un gol di testa, l’irlandese ha colpito prima di precisione e poi con un tap-in sotto misura. Nella ripresa, infine, il gol più bello: dribbling stretto e diagonale. L’avversario certo non era di alto profilo, ma vedere un centravanti muoversi con tanta naturalezza in area di rigore ha di certo esaltato i tifosi della Roma.

Per i tifosi è già meglio di Dovbyk

Sui social, infatti, sono tanti i commenti entusiasti dei romanisti per il debutto di Ferguson. “È solo un’amichevole estiva di poco conto non c’è bisogno di gasarsi, ma 4 gol simili non passano inosservati”, commenta su Joya, esprimendo tutta l’eccitazione dei tifosi giallorossi. “Sotto Gasperini questo può davvero esplodere”, sottolinea Maximum.

“Ferguson può segnare almeno 20 gol: è già meglio di Dovbyk”, aggiunge Andrea, per cui l’irlandese ha già scavalcato l’ucraino nella corsa alla maglia da titolare. Gaetano concorda: “Ferguson in mano al Gasp ha potenzialmente più di 30 gol a stagione: Dovbyk fatti da parte”. “Meglio che Dovbyk cambi aria: Ferguson sarà il titolare”, la chiosa di Giallorossos.