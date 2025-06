MotoGP, pagelle e classifica piloti dopo Gp Assen: Marc Marquez 110 e lode, capolavoro Bezzecchi, orgoglio Bagnaia

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo il Gp d'Olanda ad Assen vinto da Marc Marquez su Bezzecchi e Bagnaia con Alex Marquez vittima di una brutta caduta e frattura

Laurea con 110 e lode e pure bacio accademico per Marc Marquez che ha vinto pure il Gran Premio d’Olanda ad Assen, non a caso l’Università della MotoGP. Ma c’è una promozione mica da ridere anche per Marco Bezzecchi secondo con l’Aprilia, torna a brillare pure Bagnaia che si prende di forza un podio. Peccato per Alex Marquez caduto e infortunatosi gravemente cosa che pregiudica e non poco la sua lotta mondiale col fratello a questo punto davvero senza rivali.

Le pagelle del Gran Premio di Olanda MotoGP

Marc Marquez 110 e lode : più forte degli avversari, più forte del dolore per le due cadute del venerdì, più forte della pancia piena per i tanti successi. Un vero e proprio cannibale che siamo sicuri sarà triste per il ko del fratello che praticamente gli consegna il titolo nelle mani. Che poi non sembrava essere in pericolo vista la superiorità dimostrata in pista.

: più forte degli avversari, più forte del dolore per le due cadute del venerdì, più forte della pancia piena per i tanti successi. Un vero e proprio cannibale che siamo sicuri sarà triste per il ko del fratello che praticamente gli consegna il titolo nelle mani. Che poi non sembrava essere in pericolo vista la superiorità dimostrata in pista. Alex Marquez 10 : il massimo dei voti, forza Alex, torna il prima possibile!

: il massimo dei voti, forza Alex, torna il prima possibile! Francesco Bagnaia 8 : sembrava una gara come tante, come il Mugello, partito forte, in testa poi passato da Marc Marquez e pure dagli altri destinato alla deriva. Ed invece un po’ d’orgoglio, un po’ di classe che non gli manca, si rialza e si riprende il podio. Almeno quello.

: sembrava una gara come tante, come il Mugello, partito forte, in testa poi passato da Marc Marquez e pure dagli altri destinato alla deriva. Ed invece un po’ d’orgoglio, un po’ di classe che non gli manca, si rialza e si riprende il podio. Almeno quello. Di Giannantonio 7 : vince il derby in casa VR46 con Morbidelli ma finisce dietro le Ktm, dopo il Mugello ci si aspettava di più.

: vince il derby in casa VR46 con Morbidelli ma finisce dietro le Ktm, dopo il Mugello ci si aspettava di più. Bezzecchi 10 : sta arrivando il Bez, anzi è arrivato. Se la vittoria di Silverstone era un exploit frutto delle circostanze, stavolta prende due podi, Sprint e gara, con grande ritmo. Alla faccia di Martin.

: sta arrivando il Bez, anzi è arrivato. Se la vittoria di Silverstone era un exploit frutto delle circostanze, stavolta prende due podi, Sprint e gara, con grande ritmo. Alla faccia di Martin. Quartararo 5 : la Yamaha è un razzo in qualifica e un paracarro in gara. Al momento può solo collezionare partenze al palo. Ma poi è dura venire sfilato.

: la Yamaha è un razzo in qualifica e un paracarro in gara. Al momento può solo collezionare partenze al palo. Ma poi è dura venire sfilato. Acosta 8: la visita al Museo Ducati deve avergli fatto bene. Così come la possibilità di prendere una Desmosedici il prossimo anno. Finalmente davanti coi migliori. Era ora.

Rivivi il Gran Premio di Assen

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo Assen: Marc vola, Alex ko

1 Marc Marquez Ducati 307 2 Alex Marquez Ducati 239 3 Francesco Bagnaia Ducati 181 4 Franco Morbidelli Ducati 139 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 136 6 Marco Bezzecchi Aprilia 121

Prossima tappa: sosta poi Gp Germania al Sachsenring

Il Motomondiale lascia Assen ma resta in Europa. Il calendario della MotoGP offre dopo il back to back Italia-Olanda una settimana di sosta, si torna nella seconda settimana di luglio con il Gran Premio di Germania sulla storica pista del Sachsenring, dal’11 al 13.