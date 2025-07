MotoGP pagelle e classifica piloti Sachsenring: Marquez come Ercolino, Bagnaia si consola, Diggia e Bezzecchi spreconi

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo il Gp di Germania al Sachsenring vinto da Marc Marquez davanti ad Alex e Bagnaia con tantissime cadute, specie Di Giannantonio e Bezzecchi

Non si correva in Scozia eppure il motto del Gran Premio di Germania sembrava essere “ne resterà soltanto uno”. Una sequela incredibile di cadute, peraltro tutte concentrate nello spazio di pochi giri dopo metà gara. Ma lui non cade, niente scalfisce Marc Marquez che mette un altro tassello alle sue statistiche, ai suoi record, al suo Mondiale sempre più in tasca. Che peccato per Di Giannantonio e Bezzecchi che si erano meritati in tutto e per tutto il podio e lo hanno lasciato ad Alex Marquez e Bagnaia che limitano i danni ma vedono il buon Marc sempre più con le mani sul titolo.

Le pagelle del Sachsenring

Marc Marquez 10 : noioso come pochi, anzi come nessuno. Unico in tutto e per tutto. Ha oramai “ammazzato” il campionato e si “diverte” pure a vedere negli specchietti i suoi avversari di giornata che cadono come birilli mentre lui, che prima cadeva ogni 3×2 adesso non sbaglia e non cade più, novello Erocolino Sempreinpiedi!

: noioso come pochi, anzi come nessuno. Unico in tutto e per tutto. Ha oramai “ammazzato” il campionato e si “diverte” pure a vedere negli specchietti i suoi avversari di giornata che cadono come birilli mentre lui, che prima cadeva ogni 3×2 adesso non sbaglia e non cade più, novello Erocolino Sempreinpiedi! Alex Marquez 7,5 : recupero lampo, in tempi record dopo il volo di Assen. Non gli si poteva chiedere di più di un piazzamento. Va via dalla Germania con un altro 2° posto, il 15°, il 14° dietro il fratello. Ma che oggi sa di vittoria, almeno e solo oggi.

: recupero lampo, in tempi record dopo il volo di Assen. Non gli si poteva chiedere di più di un piazzamento. Va via dalla Germania con un altro 2° posto, il 15°, il 14° dietro il fratello. Ma che oggi sa di vittoria, almeno e solo oggi. Francesco Bagnaia 7 : si riconcilia con il mondo della MotoGP con il risultato più che con la prestazione. Dopo qualche sorpasso a inizio gara, risale sul podio più per disgrazie altrui che per meriti suoi. In mezzo la “suonata” di Claudio Domenicali. Citando Vasco, Pecco deve trovare un senso a questa stagione.

: si riconcilia con il mondo della MotoGP con il risultato più che con la prestazione. Dopo qualche sorpasso a inizio gara, risale sul podio più per disgrazie altrui che per meriti suoi. In mezzo la “suonata” di Claudio Domenicali. Citando Vasco, Pecco deve trovare un senso a questa stagione. Bezzecchi e Di Giannantonio 5: quasi in sincrono vanno giù in curva 1 a pochi giri di distanza uno dall’altro a buttare alle ortiche un podio, un secondo posto che si erano palleggiati da inizio gara. Un vero peccato per la classifica, per il morale, per i rispettivi team. Qualcuno poi magari ci dirà cosa è successo dal 18° al 22° giro in quella maledetta curva 1.

Quartararo 6,5 : in una gara in cui parecchi son caduti, lui che ultimamente cade spesso è rimasto in piedi portando a casa un buon quarto posto.

: in una gara in cui parecchi son caduti, lui che ultimamente cade spesso è rimasto in piedi portando a casa un buon quarto posto. Zarco 5 : la sua gara, pur partendo 2° in griglia, è praticamente finita quando è spuntato il sole sul Sachsenring. Insomma finita prima di cominciare, poi è pure finita peggio nella ghiaia. Come altri.

: la sua gara, pur partendo 2° in griglia, è praticamente finita quando è spuntato il sole sul Sachsenring. Insomma finita prima di cominciare, poi è pure finita peggio nella ghiaia. Come altri. Marini 8 : Poco più di un mese si rompeva a Suzuka provando una Honda per la 8 Ore, recupero lampo e corsa gagliarda, ieri come oggi. Resta in piedi e non era facile e porta con se una bel premio alla sua tenacia.

: Poco più di un mese si rompeva a Suzuka provando una Honda per la 8 Ore, recupero lampo e corsa gagliarda, ieri come oggi. Resta in piedi e non era facile e porta con se una bel premio alla sua tenacia. Ogura 3: in una gara in cui tutti son caduti da soli lui decide di fare le cose in grande e allora casca portando con se il povero e incolpevole Mir.

Rivivi il Gran Premio di Germania

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo il GP di Germania

1 Marc Marquez Ducati 344 2 Alex Marquez Ducati 261 3 Francesco Bagnaia Ducati 197 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 142 5 Franco Morbidelli Ducati 139 6 Marco Bezzecchi Aprilia 130

Prossima tappa: si va subito a Brno, Gp di Repubblica Ceca

Il Motomondiale non si ferma, anzi. Chiuso il fine settimana tedesco al Sachsenring, il calendario della MotoGP offre il back to back in terra dell’est, si torna già venerdì in pista con il Gran Premio di Repubblica Ceca sullo storica pista di Brno, dal 18 al 20 dove ci sarà anche il tanto atteso rientro di Jorge Martin con l’Aprilia!