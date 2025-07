MotoGP Germania: Marquez insaziabile, Alex e Bagnaia sul podio. Quante cadute, peccato Di Giannantonio e Bezzecchi

Il racconto in diretta del GP di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito del Sachsenring. Sono previsti 30 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 13 luglio 2025

Non ce n’è per nessuno, sul bagnato e sull’asciutto. Marc Marquez continua il suo dominio assoluto sulla MotoGP 2025. Lo spagnolo vince anche il Gran Premio di Germania completando l’ennesima doppietta Sprint-gara della stagione (69° vittoria nella classe regina, 9° al Sachsenring). Riuscendo anche ad evitare le mille cadute di una corsa per sopravvissuti. Arrivano solo in 10 al traguardo: sul podio ci salgono Alex Marquez e Bagnaia che partiva 10°.

Nella ghiaia di curva 1 finiscono in successione Di Giannantonio e Bezzecchi che sprecano una ghiotta occasione quando erano secondi, giù anche Zarco, Ogura che centra Mir e Savadori. Scivola pure Acosta. Tra gli highlander che finiscono a punti: Quartararo, Aleguer, Luca Marini sesto al rientro dopo l’infortunio di Suzuka, Binder, Miller, Fernandez e Rins.

GP GERMANIA – Marquez parte a fionda dalla pole e gira primo senza problemi. Alle sue spalle Bezzecchi brucia Zarco e si porta dietro Di Giannantonio. Bagnaia scatta bene e ridale dal 10° al 7° posto. Marc prova subito la fuga, Diggia supera Bez e si mette all’inseguimento dello spagnolo. Alle loro spalle è bagarre tra Bezzecchi, Alex Marquez e Acosta che però al giro 4 scivola ed è fuori regalando la quinta posizione a Pecco.

Dopo le prime schermaglie la gara si “normalizza”. Marc allunga su Di Giannantonio verso una vittoria scritta. Bezzecchi resta sotto al secondo da Diggia e stacca Alex che deve guardarsi dal ritorno di Bagnaia.

Dal 18° giro in poi però è un susseguirsi di colpi di scena, cadono tutti o quasi in curva 1: comincia Di Giannantonio. Lo segue Bezzecchi e poi Zarco quindi Ogura che centra Mir e infine Savadori. Sembra una coreografia in stile lago dei cigni. Restano in 10 sopravvissuti: Marc è in testa davanti ad Alex e Bagnaia e così finisce, l’ennesimo trionfo di Marquez, altra doppietta in famiglia, un po’ di consolazione per Pecco.