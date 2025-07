GP Germania, Marquez gongola: "Danke Sachsenring". Sorriso amaro, Bagnaia ironizza sul terzo posto

Le dichiarazioni dei piloti al termine del Gran Premio del Sachsenring, vinto da Marc Marquez davanti al fratello Alex e a Bagnaia

Marc Marquez domina anche al Sachsenring e vince per la dodicesima volta il Gran Premio della Germania, la nona in MotoGP. Lo spagnolo non lascia neanche alle briciole agli avversari e allunga in classifica. Il fratello Alex e Bagnaia completano il podio, in una gara ricca di cadute (solo dieci piloti hanno preso la bandiera a scacchi), ma col primato del #93 mai a rischio.

Il fenomeno della Ducati porta a 344 i punti nella classifica del motomondiale si lascia andare a un ringraziamento in tedesco ad una delle sue piste preferite, Alex sottolinea il valore del podio dopo l’infortunio di Assen mentre Pecco come al solito rimugina su quello che non va.

Bagnaia e le difficoltà a gestire le gomme

Partiva 10° dopo la scoppola di ieri nella Sprint sul bagnato con annessa tirata d’orecchie di Claudio Domenicali. Bagnaia porta a casa un podio, frutto di una buona partenza ma anche delle cadute degli altri ma senza averne per andare davanti, a prendere Alex, Diggia e Bez prima che questi ultimi cadessero.

“Come è stata la gara? Molto dura, le condizioni erano migliori rispetto allo scorso anno. Era complicato in curva 1 ed entrarci in modo giusto è stato difficile. Quest’anno non importa se parto avanti o dietro, arrivo sempre nei primi tre. Ringrazio il team e siamo pronti a migliorarci in vista di Brno” – ha spiegato Bagnaia al termine del Gran Premio.

Pecco a Sky Sport ha aggiunto: “Se faccio fatica quando le gomme si consumano? Sì. In generale sono sempre stato bravo a gestire il consumo. Ora anche gestendo non arrivo ad averne più alla fine. Diciamo che è più complicato rispetto al passato. Questo è anche il motivo per cui faccio più fatica sul bagnato. Oggi la temperatura era ottimale per la gomma e per andare forte e venerdì avevamo fatto anche record della pista. Oggi il vento che spingeva da dentro ha reso più difficile, era come se arrivasse una spinta da dietro”.

Alex Marquez sull’infortunio alla mano

Alex Marquez è riuscito a conquistare un importante secondo posto, che vale ancora di più visto il recente infortunio ad Assen (frattura scomposta del 2° metacarpo della mano sinistra): “Ho cercato di dare il 100%, ho avuto fortuna perché due piloti davanti a me sono caduti. Oggi era importante sopravvivere, è stato incredibile. Ringrazio dottori e fisioterapisti, che mi hanno permesso di essere qui. Questo podio è per loro” .

Lo spagnolo su Sky Sport ha aggiunto: “La mano è stata abbastanza a posto, non ho molto dolore sul sito ma lo sentivo rigido sulle curve a sinistra. Sono riuscito a tenere Pecco dietro e sono contento. Ho guardato il cielo e le previsioni e quando ho visto che sarebbe stato asciutto ero felice. Abbiamo fatto un ottimo weekend. Ora dobbiamo fare il massimo per arrivare un filino meglio a Brno. Cosa mi aspetto? Questa era una delle piste che mi piaceva di più, ora però hanno fatto alcuni lavori e c’è più grip. A me piacciono le piste con meno grip“.

Marc Marquez dopo la vittoria del GP della Germania

Vittoria 69 in MotoGP, (settima quest’anno), a -20 dal record nella classe regina di Valentino Rossi, 95° in tutte le classi, 9° sigillo al Sachsenring a una lunghezza dal record di tutti i tempi (10 vittorie di Agostini ad Imatra). Numeri impressionanti per Marc Marquez che, la cosa più importante, ha oramai il titolo in tasca: “Ritornare a guidare qui è stato speciale, fin dalla partenza mi sono sentito bene. Siamo in un momento incredibile, questa è la quarta vittoria di fila. Abbiamo concluso metà stagione e ora dovremo continuare a rimanere concentrati. Danke Sachsenring!”

Marc subito dopo l’ennesima vittoria al Sachsenring: “Ieri abbiamo sbagliato la prima curva per questo oggi l’ho fatta in modo diverso. Oggi avevo passo. Alla fine ho rallentato un po’ ma sono molto contento. Devo avere equilibrio come ho fatto, alla fine ho gestito con un passo che per me era comodo. In quale curve ho fatto la differenza? 8, 9 e 10, la 11 penso che non piaccia a nessun pilota (ride ndr)”.