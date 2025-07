MotoGP, classifica piloti e pagelle dopo la Sprint Germania: Bezzecchi maturo, Marquez egoista, Bagnaia affonda

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint del Gp di Germania al Sachsenring vinta da Marc Marquez su Bezzecchi e Quartararo, malissimo Bagnaia

Cambia la pista, cambia il tipo di corsa, Sprint o gara, cambiano le condizioni meteo ma alla fine vince sempre lui, Marc Marquez che si porta a casa l’ennesima medaglia quella delle corse al sabato nel Gran Premio di Germania al Sachsenring. Ci ha provato fino alla fine Marco Bezzecchi che si è dovuto arrendere alla superiorità dello spagnolo e della sua Ducati sul bagnato. Gara da dimenticare per Pecco Bagnaia sempre più in crisi interna e interiore.

Le pagelle della Sprint del Sachsenring

Marc Marquez 9 : gli aggettivi sono finiti, le medaglie da assegnare e la fame di sto ragazzo qua evidentemente no. E allora a dispetto di quanto detto dopo le qualifiche (“mi interessa arrivare davanti ad Alex e Pecco”) Marcolino ha illuso un po’ tutti alla partenza e poi come già successo anche ad Assen li ha ripresi uno ad uno e ha finito per spegnere il sogno del povero Bez. Egoista!

: gli aggettivi sono finiti, le medaglie da assegnare e la fame di sto ragazzo qua evidentemente no. E allora a dispetto di quanto detto dopo le qualifiche (“mi interessa arrivare davanti ad Alex e Pecco”) Marcolino ha illuso un po’ tutti alla partenza e poi come già successo anche ad Assen li ha ripresi uno ad uno e ha finito per spegnere il sogno del povero Bez. Egoista! Bezzecchi 9: è il suo momento, anche dell’Aprilia. Peccato che la Sprint sia durata un giro in più altrimenti l’avrebbe portata a casa. Domani in gara punta al bis magari salendo sul gradino più alto del podio. Il Bez è centrato e maturo.

Alex Marquez 6 : non era facile, viste le sue condizioni, corre intontito tra dolore e antidolorifici, porta qualche punticino ma il Mondiale era una chimera ora lo è ancora di più.

: non era facile, viste le sue condizioni, corre intontito tra dolore e antidolorifici, porta qualche punticino ma il Mondiale era una chimera ora lo è ancora di più. Francesco Bagnaia 3 : disperso, tra i rivoli del Sachsenring. Finora ci ha capito poco e più la Ducati si spreme per risolvere i suoi problemi e più lui va in confusione. Finora in Germania non è pervenuto.

: disperso, tra i rivoli del Sachsenring. Finora ci ha capito poco e più la Ducati si spreme per risolvere i suoi problemi e più lui va in confusione. Finora in Germania non è pervenuto. Di Giannantonio 6,5 : bene ma non benissimo. Bello il tentativo di resistere a Marquez all’inizio, poi rinviene nel finale su Quartararo ma non riesce ad attaccarlo. Supera Morbidelli nella classifica interna dei piloti VR46, meglio di niente. Con l’ombra di Acosta serve qualcosa di più.

: bene ma non benissimo. Bello il tentativo di resistere a Marquez all’inizio, poi rinviene nel finale su Quartararo ma non riesce ad attaccarlo. Supera Morbidelli nella classifica interna dei piloti VR46, meglio di niente. Con l’ombra di Acosta serve qualcosa di più. Quartararo 7 : finalmente porta a termine una gara senza fare il gambero e senza cadere, anzi centra addirittura il podio, che fa morale per lui e la sua Yamaha.

: finalmente porta a termine una gara senza fare il gambero e senza cadere, anzi centra addirittura il podio, che fa morale per lui e la sua Yamaha. Zarco 5 : si è perso nel suo fondamentale migliore, tutti a pensare a un bis di Le Mans, lui a fare proclami, addirittura aveva avuto il via libera da sua maestà Marquez ed invece sceglie una gomma forse troppo dura, parte male e non trova quasi mai il ritmo. Delusione.

: si è perso nel suo fondamentale migliore, tutti a pensare a un bis di Le Mans, lui a fare proclami, addirittura aveva avuto il via libera da sua maestà Marquez ed invece sceglie una gomma forse troppo dura, parte male e non trova quasi mai il ritmo. Delusione. Morbidelli 5 : spiace tanto per la caduta, anche perchè era secondo, poteva fare comodamente podio, sarebbe stato importante per il morale, ed invece il Morbido è sempre più steso che in piedi, segno che deve andare spesso oltre il limite per andare forte.

: spiace tanto per la caduta, anche perchè era secondo, poteva fare comodamente podio, sarebbe stato importante per il morale, ed invece il Morbido è sempre più steso che in piedi, segno che deve andare spesso oltre il limite per andare forte. Vinales sv: azzarda come molti la scelta della media in Q2 e la paga più di tutti con un volo che la metà bastava e una spalla messa maluccio che non lo fa correre. Un grosso abbraccio a Maverick sperando di vederlo a Brno.

Rivivi la Sprint del Sachsenring

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint in Germania

1 Marc Marquez Ducati 319 2 Alex Marquez Ducati 241 3 Francesco Bagnaia Ducati 181 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 142 5 Franco Morbidelli Ducati 139 6 Marco Bezzecchi Aprilia 130

Prossima tappa: il gp domani, poi subito Brno

Il Motomondiale torna domani, domenica, ovviamente con la classica gara “long” del Gran Premio di Germania che chiuderà il fine settimana tedesco al Sachsenring, con partenza alle ore 14 e stessa griglia. Poi il calendario della MotoGP offre il back to back in terra dell’est, si torna già venerdì in pista con il Gran Premio di Repubblica Ceca sullo storica pista di Brno, dal 18 al 20 dove ci sarà anche il tanto atteso rientro di Jorge Martin con l’Aprilia!