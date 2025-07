MotoGP Germania: Marquez vince la decima Sprint, Bezzecchi 2° superato all'ultimo giro. Incubo Bagnaia 12°

Il racconto della gara

SETTIMA POLE PER MARQUEZ - In mattinata ci sono state le qualifiche, sul bagnato, che hanno visto Marc Marquez davanti a tutti nonostante una grandissima prestazione di Zarco che, ad un certo punto, sognava di aver fatto il colpaccio. Per Marquez è la settimana pole in 11 GP fin qui in stagione.

MALE BAGNAIA - Continua il periodo no di Pecco Bagnaia che partirà addirittura dalla 4a fila. 11° tempo per Pecco durante le qualifiche (1'29''753) che paga 1''942 da Marquez. Ancora in salita il week end per il 2 volte Campione del mondo.

LA GRIGLIA - La griglia di partenza per questa Sprint Race di Sachsenring. 1a fila: Marquez, Zarco, Bezzecchi. 2a fila: Morbidelli, Acosta, Alex Marquez. 3a fila: Quartararo, Di Giannantonio, Miller. Quarta fila: Binder, Bagnaia, Vinales (non parte).

INFORTUNIO VINALES - Il Q2 delle qualifiche si è aperto con la brutta caduta di Maverick Viñales che, usando la gomma media al posteriore, è finito per terra rimediando una lussazione alla spalla sinistra. Dopo le prime medicazioni, il pilota spagnolo è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Al momento sono state escluse fratture, ma è a rischio la sua partecipazione al GP di domenica.

BASTIANINI OUT, A.MARQUEZ C'È - Ricordiamo che non ci sarà per questo GP Enea Bastianini, ricoverato in settimana per un'appendicite, mentre ci sarà regolarmente Alex Marquez. Caduto nell'ultimo GP di Assen, il minore dei fratelli Marquez si era procurato una frattura scomposta del secondo metacarpo della mano sinistra dopo un contatto con Acosta. Non è totalmente recuperato, ma lo spagnolo voleva esserci per questo week end ed ha avuto semaforo verde. Si vede però che non è il miglior Alex Marquez possibile, considerando il 6° tempo in qualifica.

NIENTE GARA PER VINALES - Intervistato da Sky Sport, Maverick Vinales ha confermato che domenica non ci sarà per la gara.

Giro 1. Bravo Bezzecchi in testa, si accoda Morbidelli alla sue spalle. Poi Quartararo, Di Giannantonio, Marc Marquez, Alex Marquez, Acosta, Binder, Miller e Zarco che è sprofondato in 10a posizione.

Giro 2. In avvio di secondo giro Marc Marquez cerca il sorpasso su Di Giannantonio per la quarta posizione, ma l'italiano è bravissimo a chiudere la porta al pilota della Ducati ufficiale.

Giro 3. Bezzecchi registra il miglior tempo con un 1'30''182. Morbidelli secondo con 8 decimi di vantaggio su Quartararo. Poi Di Giannantonio che prova a guadagnare su Marc Marquez che ha girato in 1'30''6 in quest'ultima tornata.

Giro 3. CADUTA DI MORBIDELLI. L'italiano, secondo alle spalle di Bezzecchi, finisce per terra sicuramente a causa del bagnato. Resta a terra dolorante, speriamo non sia nulla di grave.

Giro 6. Marquez registra il miglior tempo con un 1'29''230. Aveva girato con tempi alti tra il 3° e il 5° giro, ma adesso il pilota della Ducati si è “risvegliato” e prova ora ad avvicinarsi a Quartararo che è ancora in seconda posizione. Comunque Acosta non molla e prova a girare sui tempi di Marc.

Giro 9. Bezzecchi ha un vantaggio di 1''3 su Marc Marquez. Il pilota della Aprilia ha margine per difendersi nei 6 giri rimanenti, ma non deve rischiare a sua volta di finire a terra.

Giro 10. Niente da fare per Bagnaia che viene sorpassato in curva da Acosta. Pecco torna in 12a posizione.

Giro 12. Marquez ha 6 decimi da recuperare da Bezzecchi che, per ora, tiene. Ma lo spagnolo è lì dietro. Intanto ancora 7 decimi da recuperare per Di Giannantonio su Quartararo per provare a salire sul podio in questa Sprint Race tedesca.

Giro 12. Acosta continua a cercare la rimonta ma, per ora, il pilota della KTM resta in 10a posizione dietro ad Aldeguer. Bagnaia 12° alle spalle di Oliveira.

Giro 15. Comincia l'ultimo giro e Marquez passa Bezzecchi. Clamorosa rimonta dello spagnolo. Ma c'è ancora margine per Marco per provare il contro-sorpasso sullo spagnolo. Dietro sfida Quartararo-Di Giannantonio per il podio.

