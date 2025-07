Sylvain Guintoli: il dramma della morte del figlio Luca a 6 anni, da Biaggi a Iannone il cordoglio di MotoGP e Sbk

Luca Guintoli, figlio di Sylvain, non ce l'ha fatta. Il bambino, che da un anno lottava contro il cancro. Il cordoglio del mondo della MotoGP e della Superbike, da Max Biaggi ad Andrea Iannone

Dopo la morte del figlio dell’ex portiere della Roma, Julio Sergio, la vita di un altro sportivo viene lacerata dalla perdita di un bambino. Si tratta di Luca, figlio dell’ex stella della Superbike e della MotoGP, Sylvain Guintoli che si è spento dopo aver lottato da un anno contro una grave malattia. A dare l’annuncio proprio il motociclista con la moglie Coroline, in uno struggente messaggio sui social. Immediato il cordoglio, tra i commenti, tra tanta gente comune, appassionati e tifosi, di tante stelle del motociclismo, da Andrea Iannone a Max Biaggi.

La battaglia di Luca Guintoli, il triste annuncio di Sylvain

Non ce l’ha fatta Luca Guintoli, figlio di Sylvain, ex pilota MotoGP e campione del mondo della Superbike nel 2017. Il piccolo si è spento dopo una battaglia contro il cancro durata un anno. Ad annunciarlo è stato proprio il papà attraverso i suoi canali social con uno struggente messaggio condiviso con la mamma, Caroline. Una battaglia iniziata proprio la scorsa estate, quando Sylvain aveva reso pubblica la diagnosi della malattia che aveva colpito il proprio figlio più piccolo di cinque anni, annunciando anche il ritiro temporaneo dalle gare per stare vicino alla famiglia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

È con il cuore più pesante che condividiamo la notizia della scomparsa di nostro figlio Luca dopo un anno di lotta contro il cancro La nostra famiglia è distrutta. Luca ha portato tanta gioia e amore nelle nostre vite. Conserveremo per sempre i ricordi che abbiamo di lui. Riposa in pace Luca

Luca Guintoli, il cordoglio di Biaggi, Iannone e gli altri piloti

Sotto l’annuncio di Sylvain e Caroline Guintoli tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza. Tifosi e semplici appassionati di motociclismo ma anche tantissimi colleghi che con Sylvain hanno condiviso km e km in pista. ” straziante riposa in pace Luca Un caloroso abbraccio a tutta la famiglia” ha scritto Andrea Iannone, “Mi dispiace molto leggerlo. Un amore a te, Caroline e a tutta la famiglia. Riposa in pace Luca” le parole di Jonathan Rea, “Il mio pensiero va a te e alla tua famiglia! Riposa in pace luca” le parole di Joan Mir.

Tra i tanti messaggi, anche quelli dei team Gresini e Lucio Cecchinello, c’è quello di Max Biaggi amico e avversario di Sylvain: “Mi dispiace tanto saperlo, irreale”, c’è anche chi come Michele Pirro e Danilo Petrucci si limitano ad una emoj di tristezza e un cuore spezzato. Lo scorso maggio in occasione del GP di Silverstone, il pilota di Moto2 Jake Dixon era sceso in pista con un casco disegnato dallo stesso Luca, distribuendo poi i proventi della vendita all’asta in beneficenza in suo nome.