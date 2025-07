Balaton, incubo Iannone: non corre dopo lo strike in gara1 e le accuse di Petrucci. Web impietoso: torna da Elodie

Non si placano le polemiche su Andrea Iannone che in gara1 del Mondiale Superbike a Balaton ha causato una maxi caduta di 6 piloti. Le scuse di The Maniac non sono servite, Petrucci lo accusa pesantemente e il web lo incolpa. Dichiarato unfit non corre gara2

Finisce male dopo che era iniziato peggio il week end del Mondiale di Superbike di Andrea Iannone a Balaton Park. Il pilota della Ducati è stato dichiarato unfit per le gare della domenica. L’ex MotoGP di buon mattino è stato visitato dal centro medico che lo ha ritenuto non idoneo a correre per le contusioni rimediate durante l’incidente di gruppo al via di gara1 sabato. Un filotto provocato proprio dal portacolori del Team GoEleven e che gli è costato tantissime critiche a cominciare da Danilo Petrucci che lo ha severamente apostrofato. A poco o nulla sono servite le scuse di “The Maniac”.

Iannone torna a casa, non corre gara2 a Balaton Park

Andrea Iannone non correrà le gare della domenica in programma al Balaton Park per la tappa del Mondiale Superbike. The Maniac ancora dolorante dopo i colpi presi nella maxi caduta di ieri, peraltro da lui causata, è stato nuovamente visitato dal centro medico. Gli esami hanno evidenziato un peggioramento delle condizioni: contusione e distorsione cervicale, oltre ad una possibile separazione dell’articolazione acromionclaveare alla spalla sinistra. Impossibile scendere in pista. Il week end da incubo di Iannone al Balaton Park finisce qui.

Iannone fa strike in gara: maxi caduta!

Chi è causa del suo mal… verrebbe da dire. Peccato che Iannone l’ha combinata davvero grossa. Ieri, in gara1, l’ex MotoGP al via ha sbagliato la frenata, alla seconda curva finendo addosso al resto del gruppo e buttando giù come birilli tutti o quasi quelli che gli erano nelle vicinanze. Un filotto che ha coinvolto in ordine sparso ben sei piloti e costretto la direzione corsa alla bandiera rossa: Petrucci, Gerloff, Vickers, Montella, Lecuona e Gardner.

Questi ultimi due sono stati costretti a essere trasportati in ospedale e obbligati a chiudere il weekend ungherese in anticipo mentre a Gerloff è stato riscontrato un infortunio lombare al termine della gara. Per la cronaca, alla ripartenza dopo la bandiera rossa a vincere è stato il solito Toprak Razgatlioglu con la Bmw davanti alle Ducati di Nicolò Bulega e Alvaro Bautista. Quarto Andrea Locatelli. Iannone ripartito con la seconda moto ha chiuso 13°.

Le accuse di Petrucci: “Mi stia alla larga!”

Colpe abbastanza evidenti quelle di Iannone che poi si prenderà le sue responsabilità. Ma a non prenderla bene, anzi per niente, è stato soprattutto Danilo Petrucci che ha severamente criticato l’atteggiamento di Andrea: “Per me è inaccettabile che l’abbiano fatto ripartire dopo che ne ha stesi 6, mandandone 2 all’ospedale. Sono molto arrabbiato e mi fa male una spalla, potevo fare podio. Sembra che stesse giocando ad un videogioco; mi deve stare alla larga, non voglio nemmeno le sue scuse”.

A chi gli ricorda le critiche verso la pista di Balaton, anche dello stesso Iannone alla vigilia, Petrux risponde per le rime: “La pista non è insicura, il problema sono i piloti che causano certi incidenti. Probabilmente ieri ha detto a tutti di utilizzare il cervello perché lui l’avrebbe spento, forse è meglio che stia in silenzio!”

Le scuse “tardive” di Iannone, la penalità

Iannone è stato riconosciuto colpevole dell’incidente ed è stato sanzionato con due long lap penality che a questo punto dovrà scontare alla ripresa del Mondiale. Poi sono arrivate le scuse di The Maniac diffuse attraverso una nota del suo Team GoEleven: “[…] qui al Balaton le prime due curve sono molto strette. Al cambio di direzione tra curva 1 e curva 2 mi sono trovato in mezzo, ho cercato di frenare, mi si è scomposta la moto e non sono riuscito a fermarmi. Ci tengo a scusarmi con tutti i piloti e team coinvolti“.

Inutile dire che Iannone è stato molto criticato anche sul web tra chi ha ricordato episodi simili in MotoGP, uno in particolare con Dovizioso nel Gran Premio di Argentina 2016. Ma tantissimi sono stati gli inviti a “tornare da Elodie” con un riferimento diretto alla relazione tra The Maniac e la famosa cantante che di recente hanno messo a tacere rumors di gossip su una presunta crisi tornando a fotografarsi insieme in vacanza