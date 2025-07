Inter, la foto di Lautaro sovrappeso spaventa tutti: ironia e rabbia sui social

Il Toro è tornato dalle vacanze con diversi chili in più, il suo messaggio ambizioso su Instagram non basta ad evitargli commenti salaci

L’avevamo lasciato sotto il sole di Charlotte, nel Nord Caroline, infuriato dopo la sconfitta con il Fluminense agli ottavi del Mondiale per club, lo ritroviamo quasi un mese dopo al raduno dell’Inter con tanta voglia di riscatto ma Lautaro Martinez ha commesso una mezza gaffe con un post sui social il giorno del rientro.

Lo sfogo di Lautaro dopo il Mondiale

Era il 30 giugno scorso quando, dopo il secco 2-0 dei brasiliani, Lautaro si fiondava ai microfoni delle tv per lamentarsi di tutto: “Sicuramente fa male, perché veniamo da tanti colpi, questo era un ultimo obiettivo che avevamo, con la poca forza che ci è rimasta. Le poche gambe che ci sono rimaste. Io per primo ci ho messo il cuore in ogni allenamento, mi dispiace tanto, mi dispiace perdere, per il gruppo. Però c’è una cosa che voglio dire: qua bisogna voler stare, perché qua noi stiamo lottando per obiettivi. Il messaggio è chiaro: chi vuole stare con noi, sta. Chi non vuole stare, deve andare via.

Noi siamo qua a fare di tutto, però ho visto tante cose che non mi sono piaciute. Come capitano, come capo di questo gruppo dopo il mister, è quello che posso dire: io son così, o da un lato o dall’altra parte, io voglio lottare per obiettivi, perché siamo una squadra importante e negli ultimi anni l’abbiamo riportata in alto. Chi vuole restare per cose importanti, deve restare. Chi non vuole, arrivederci. Sono il capitano e per questo vengo qui a parlare. Chiedo scusa ai tifosi, perché un’altra sconfitta fa malissimo”. Individuato in Calhanoglu – anche dopo lo spoiler di Marotta – l’obiettivo di Lautaro anche se ora sembra tutto alle spalle. Il bomber e il turco hanno fatto pace ed ora il Toro è pronto a prendersi tante rivincite dopo una stagione senza trofei.

Il post del Toro su Instagram

Sul suo profilo Instagram Lautaro scrive: “Come il primo giorno dal 2018, con la stessa voglia e la stessa visione di raggiungere obiettivi per l’Inter”. Le parole sono però accompagnate da una foto che ha fatto preoccupare i tifosi.

La foto della discordia

Lautaro, in mise sportiva total black, appare però decisamente sovrappeso. Nelle settimane di vacanza dopo il Mondiale per club il Toro avrà esagerato a tavola e se ne sono accorti i tifosi.

La reazione preoccupata dei tifosi

Fioccano commenti acidi sul web: “Eccomi” come se ci fosse bisogno di dirlo, ti si vede da due galassie Lauti. ‘El toro’ di nome e di fatto” e poi: “Nel Borsello , rossetto e pallone d’oro?” e anche: “Ti sei messo la didascalia sopra la pancia ma sei minimo 6-7 kg sovrappeso..”, oppure: “Fisico da sollevatore di braciola” e ancora: “Bello pingue il ragazzo. Fanno bene le grigliate”

C’è chi scrive: “Ma è largo come la macchina” e poi: “Ma questo è il sosia” e anche: “Avrà mangiato troppi kebab offerti dal Chala” e ancora: “Pronto a rotolare in campo…. Il nero sfila ma non fa miracoli”, oppure: “Sembra un parcheggiatore abusivo di Fuorigrotta. Manca solo il T-Max col casco LV contraffatto” e anche; “Si è vestito di nero perché snellisce?” e poi: “Sembra più largo che alto, ma ha passato le vacanze in un mcdonald’s?” oppure: “E’ ingrassato da morire. Sono le 5 pere del PSG?” oppure: “Ma sarà 10kg in sovrappeso!”

Il web è scatenato: “Si e’ mangiato il Chala dopo quella foto farsa con i sorrisi da prima comunione quando tua zia ti dava 5 euro e dentro di te non vedi l’ora di andare a giocare alla play station con gli amici!” e anche: “Ammazza che fisico da cantina” e ancora: “no lautaro il primo giorno del 2018 non pesavi così tanto” e poi: “Fai prima saltargli sopra che a girargli intorno”

I tifosi sono impietosi: “E’ 25 kg in più dal primo giorno del 2018” e poi: “È in versione Adinolfi pre isola dei famosi” e anche: “Bello in carne. Ma quanto ha mangiato” e infine: “Il più grande giratore di Asado e Wagyu che abbiamo mai avuto”.