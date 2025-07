Lautaro e Calhanoglu, pace fatta: sorrisi e abbracci, la bufera tra i big dell'Inter è passata

Con una storia Instagram il Toro ha documentato l'esito dell'atteso incontro col turco, con cui erano volate parole grosse e veleni al termine del Mondiale per Club.

La notizia è nella foto condivisa da Lautaro Martinez sul suo account Instagram. Una story talmente evidente che non necessita neppure di didascalie, di commenti o aggiunte. Basta l’immagine a chiarire l‘esito dell’incontro, il primo dal vivo, tra il Toro e Hakan Calhanoglu dopo i veleni, le stilettate e le accuse, velate e non, seguite al disastroso epilogo del Mondiale per Club, l’eliminazione agli ottavi di finale contro i brasiliani del Fluminense. L’argentino e il turco si sono finalmente incontrati dopo quella spigolosa e amarissima giornata. A Milano. Com’è andata? Beh, i sorrisi e l’abbraccio tra i due sembrano piuttosto eloquenti.

Inter, scoppia la pace tra Calhanoglu e Lautaro

Pace fatta tra il capitano dell’Inter e il turco ribelle. O presunto tale. La bufera d’inizio estate sembra definitivamente passata, come del resto preannunciato dai segnali dei giorni scorsi. “Quando il capitano tornerà ci abbracceremo e basta: siamo dei professionisti, non c’è problema”, aveva sentenziato Calhanoglu. E così è stato. Lautaro, dal canto suo, aveva placato da tempo i bollenti spiriti, esplosi di colpo nell’ultimo atto della corsa stagione. “Chi non vuole stare qui se ne deve andare. Ho visto cose che non mi sono piaciute”. L’inizio di un clamoroso tira e molla che ha coinvolto pure Beppe Marotta e lady Calhanoglu.

L’incontro e l’abbraccio a Milano tra i big dell’Inter

Ora quella mini tempesta mediatica e social sembra lontana anni luce. Ridotta a un venticello estivo, spazzata via – anzi, quasi del tutto spenta – dall’incontro e dall’abbraccio che ha sancito il riavvicinamento tra i big nerazzurri. Tra i primi che il capitano ha voluto incontrare, con cui ha voluto parlare faccia a faccia al momento del rientro nel mondo Inter dopo le vacanze, è stato Calhanoglu. Un atto dovuto, vista la portata delle polemiche delle scorse settimane e il coinvolgimento di terzi. Com’è andato a finire l’incontro, lo sottolineano gli sguardi vispi e distesi dei due campioni.

Inter, ritrovata l’armonia prima del raduno

Dopo il chiarimento, accantonati una volta per tutti dissapori e divergenze, Lautaro e Calhanoglu sono pronti a ripartire anche in campo. Sabato 26 è in programma il raduno di tutta l’Inter ad Appiano Gentile e un primo obiettivo sembra già raggiunto: l’armonia ritrovata. Non era così scontato, visto come si era conclusa la spedizione statunitense, tra accuse di scarso attaccamento alla maglia, repliche spigolose e messaggi al vetriolo. Tutto messo da parte, ormai. L’Inter riparte senza fratture al suo interno. In attesa di novità interessanti dal mercato che potrebbero far tornare il sorriso anche ai tifosi.