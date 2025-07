Inter, l'allenatore del Galatasaray allo scoperto su Calhanoglu: la confessione e l'intreccio con Osimhen

La telenovela Calha continua. Okan Buruk elogia il centrocampista dell'Inter, ma in questo momento gli sforzi del club turco sono concentrati su Osimhen: assalto solo rimandato

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Mentre arrivano segnali di disgelo tra Lautaro e Calhanoglu in seguito alle accuse lanciate dal capitano dell’Inter dopo il flop al Mondiale per Club, ecco che l’allenatore del Galatasaray esce allo scoperto sul regista turco. Okan Buruk, tra l’altro ex meteora nerazzurra, esalta le qualità di Hakan, ma rivela anche in questo momento la priorità del club di Istanbul è Osimhen.

Inter, caso Calhanoglu: parla Okan Buruk

Ormai non è più un mistero: il Galatasaray sta corteggiando da settimane Calhanoglu facendo leva sulla voglia del capitano della Turchia di indossare la maglia giallorossa dei campioni della Super Lig. Le parti sono distanti e neppure lo screzio a distanza avuto con Lautaro ha avvicinato il centrocampista alla squadra di Istanbul.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Del resto, l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi migliori elementi per meno di 30 milioni. E, finora, l’offerta dei turchi è stata di gran lunga inferiore. La telenovela, però, continua. Protagonista dell’ultima puntata Okan Buruk, che, intervistato da Sporx, non si è certo sottratto alle domande su Calha. “Lo vogliono tutti, è uno dei centrocampisti più forti d’Europa”. E aggiunge un dettaglio destinato a far rumore: “Lo conosco da quando aveva 16 anni e il suo amore per il Gala è fortissimo”.

L’intreccio con Osimhen rischia di bloccare l’affare

Già, è stato lo stesso allenatore del Galatasaray a rivelarlo: “La questione di Osimhen acquista importanza in termini di budget. Faremo altre mosse dopo”. Tradotto: in questo momento l’operazione Calhanoglu è congelata. Tutti gli sforzi del club sono concentrati sulla non facile trattativa col Napoli per l’acquisto a titolo definitivo del forte attaccante nigeriano, la cui clausola rescissoria da 75 milioni di euro è scaduta.

Le cifre restano le stesse, ma De Laurentiis attende quelle garanzie bancarie non ancora presentate dalla società turca e senza le quali non darà il via libera al trasferimento della sua stella. Le parti stanno provando a trovare la quadra con una trattativa serratissima, per cui tutti gli altri affari in ballo sono rimandati. Ciò non significa che il Gala non tornerà alla carica per il regista dell’Inter: lo farà probabilmente più avanti, quando sarà anche più chiaro il budget a disposizione.

Calhanoglu-Lautaro: pace fatta? L’indiscrezione

A quanto pare le turbolenze a stelle e strisce sono alle spalle. Basta fulmini, l’allerta meteo è rientrata o almeno così pare. Lo sfogo di Lautaro post Fluminense con conseguenti reazioni al vetriolo sembrava preludio di un terremoto dagli strascichi pesanti. Invece, il siparietto social con Thuram è un indizio che lascia ben sperare.

E, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, anche con Calhanoglu ci sarebbe stato già un primo chiarimento. Poi dovrà essere bravo Chivu a ricucire lo strappo alla ripresa degli allenamenti fissata per il 26 luglio. Sempre se il turco sarà ancora un calciatore nerazzurro.