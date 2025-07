Napoli e Osimhen, ecco come è finita: cosa cambia per Morata e Calhanoglu

Si è sbloccata la cessione del bomber al Galatasaray: Adl ha vinto su tutta la linea, cifre e condizioni dell'affare. Reazione a catena sul mercato

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Ora è davvero finita. Scorrono i titoli di coda sulla telenovela Osimhen, che lascia Napoli per sempre per tornare – questa volta in via definitiva – al Galatasaray. La cessione (quasi ufficiale) del centravanti mascherato incorona Aurelio De Laurentiis, che ha vinto su tutta la linea dettando cifre e condizioni. Ma scatena anche una reazione a catena sul mercato: ecco cosa succede con Calhanoglu e Morata.

Napoli, addio Osimhen: ecco com’è finita

Quella di ieri è stata una giornata cruciale per il destino di Osimhen, che è di fatto un nuovo calciatore del Galatasaray anche se mancano ancora visite, firme e annuncio. Ma si tratta ormai di una formalità. Perché il club campione di Turchia ha soddisfatto tutte le richieste del club campione d’Italia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sorride il nigeriano, che considerava finita l’esperienza ai piedi del Vesuvio, sorride soprattutto il Napoli, che si è liberato del pesante ingaggio di Victor monetizzando al massimo, sorridono i tifosi del Gala, che riabbracciano la loro stella, mentre è un sorriso più tirato quello della società giallorossa, che sperava di ingaggiare l’ex Lille a condizioni più vantaggiose visto il contratto in scadenza nel 2026.

De Laurentiis re del mercato: cifre e condizioni

Il Napoli non ha arretrato di un centimetro, dimostrando sicurezza e nervi saldi. Neppure l’ultima mossa di Osimhen, che aveva presentato un certificato medico per non rispondere alla convocazione di Conte con l’obiettivo di forzare la cessione, ha fatto vacillare i partenopei. Hanno vinto gli azzurri, ha vinto De Laurentiis.

Perché il Napoli non ha incassato solo i 75 milioni (40 milioni subito più una seconda tranche da 35 milioni entro luglio 2026 con tanto di garanzie bancaria) pari alla clausola rescissoria scaduta qualche giorno fa, ma pure 5 milioni di bonus legati a determinati obiettivi. E non è certo finita qui. Alla fine tutte le condizioni di ADL sono state accettate. Dalla clausola anti-Italia che ha valore di due anni con buona pace della Juventus, a una percentuale del 10% sulla futura rivendita dell’attaccante.

Galatasaray prosciugato: che succede con Morata e Calhanoglu

L’affare Osimhen avrà inevitabili ripercussioni sul mercato del Galatasaray, che ha investito tutto il suo tesoretto o quasi sul bomber africano. Ciò significa che, a meno di clamorose sorprese, i giallorossi di Istanbul molleranno definitivamente Calhanoglu, già messo in stand-by dopo l’incontro avuto con l’Inter in un hotel milanese conclusosi con un nulla di fatto. Sì, perché la prima offerta al ribasso presentata ai nerazzurri non è stata neppure presa in considerazione.

Il via libera alla partenza del turco arriverà soltanto dinanzi a un’offerta da 30 milioni, cifra fuori dalla portata del Gala in questa fase. Una volta ufficializzato Osimhen, il Galatasaray porrà fine con largo anticipo al prestito di Morata, che tornerà al Milan per poi essere girato al Como di Fabregas. Insomma, sono ore caldissime sull’asse Italia-Turchia.