Napoli, Osimhen come Koopmeiners: l'ultima mossa per sfidare De Laurentiis. Noa Lang-Beukema: è tempo di visite

Il nigeriano 'a lezione' dell'ex Atalanta: presentato un certificato medico perché dell'azzurro non vuole più saperne. Gli ultimi sviluppi della trattativa col Galatasaray

Tra il Napoli e Osimhen, ormai, è rottura totale. L’attaccante mascherato sta provando in tutti i modi a forzare il suo passaggio al Galatasaray e l’ultima mossa è l’ennesimo guanto di sfida lanciato a De Laurentiis. Proprio come fatto la scorsa stagione da Koopmeiners, che si era promesso alla Juventus, anche il nigeriano ha presentato un certificato medico per non presentarsi al primo giorno di ritiro a Dimaro. Intanto è tempo di visite: manca davvero poco all’ufficialità del doppio colpo Noa Lang-Beukema.

Napoli, Osimhen come Koopmeiners: ecco perché

Non uno, non due, ma addirittura tre i certificati medici per stress esibiti la scorsa estate da Koopmeiners, che saltò l’intera preparazione con l’Atalanta, salvo poi trasferirsi alla Juventus in chiusura di mercato. Lo scenario si ripete esattamente un anno dopo, ma con Osimhen protagonista. Il Napoli, come la Dea, non ha alcuna intenzione di arretrare: il nigeriano è sul mercato, ma partirà solo alle condizioni di De Laurentiis. Soprattutto ora che la clausola rescissoria da 75 milioni è scaduta.

Dal canto suo, l’ex Lille ha rifiutato l’Al Hilal e l’Arabia Saudita, perché in mente ha solo il Galatasaray. E, come rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, ha presentato un certificato medico per mettere pressione al club partenopeo. Tradotto: della maglia azzurra non vuole più saperne e, dunque, non raggiungerà la squadra a Dimaro per il ritiro che scatterà il 17 luglio.

Il punto sulla trattativa e la sfida del Galatasaray

I campioni d’Italia si sono ritrovato oggi presso il centro tecnico di Castel Volturno (a proposito, che entusiasmo per De Bruyne pizzicato in città dai tifosi). Ovviamente Osimhen non c’era e non ci sarà neppure in Val di Sole. La trattativa tra i due club è serrata, ma l’asse Napoli-Istanbul questa volta è davvero rovente. L’ultima offerta del Gala ha convinto ADL: 40 milioni da versare entro fine luglio, 17,5 entro maggio 2026 e 17,5 entro maggio 2027.

Il via libera, però, arriverà solamente se il controllo delle garanzie bancarie richieste dai partenopei avrà esito positivo. E se il Manchester United tenta un inserimento in extremis per il calciatore, a cui però non può offrire 16 milioni di ingaggio, i giallorossi di Turchia provocano gli azzurri: dovesse saltare Osi, sarebbe – guarda un po’ – Lucca l’alternativa numero uno.

Noa Lang-Beukema: doppio colpo olandese

Il Napoli si prepara a parlare olandese grazie al doppio colpo Beukema-Noa Lang. Entrambi i giocatori, in arriva da Bologna e Psv, dovrebbero sottoporsi domani mattina alle visite mediche presso Villa Stuart a Roma.

Una volta firmati i contratti, saranno subito a disposizione di Conte per Dimaro, dove si svolgerà la prima parte del ritiro.