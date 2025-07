Napoli, Noa Lang è azzurro, intesa con il Psv: l'idea Chiesa non tramonta, incontro per Milinkovic-Savic

L'esterno offensivo olandese sarà agli ordini di Conte sin dal primo giorno di ritiro: Manna vuole un altro attaccante, resta in piedi l'idea Chiesa mentre Insigne è solo una suggestione. Vicina l'intesa per il portiere del Torino

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Un palazzo si costruisce dalle fondamenta, e quelle del Napoli di Antonio Conte sono già molto robuste. Bisogna abbellire, allungare, puntellare: e per questo la dirigenza azzurra è all’opera, ed ha già piazzato i primi colpi (e che colpi…).

Napoli, in porta c’è Milinkovic-Savic

Ora il calciomercato è aperto, dunque si fa sul serio: nella giornata di oggi c’è stato un incontro tra Napoli e Torino per parlare di Vanja Milinkovic Savic, portiere che il tecnico azzurro ha messo in cima alle preferenze, a prescindere dal rinnovo di Meret. Il giocatore ha una clausola risolutoria da parte del Toro di circa 19,5 milioni di euro, ma la sensazione è che ci possa essere un discreto sconto: un accordo tra i 16 e i 17 milioni – come riporta tuttomercatoweb – non è così impossibile.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Torino apre le porte

“Vanja ha fatto una stagione importante – aveva detto il ds del Torino Davide Vagnati – io ho sempre creduto in lui e l’avevo preso già alla Spal. Al Torino è cresciuto ed è maturato: vediamo cosa succederà nel corso del mercato, è normale che ci siano interessi per lui. Se dovesse rimanere, saremmo molto contenti. Noi abbiamo un contratto, è un giocatore importante e non ha manifestato la voglia di partire”. Insomma, le porte sono più che aperte.

Napoli, Beukema per la difesa

Dal portiere alla difesa, l’obiettivo degli azzurri si chiama Sam Beukema, centrale difensivo in forza al Bologna. Le parti si sono avvicinate in modo importante dopo l’iniziale distanza di valutazioni: i rossoblù valutano l’olandese 35 milioni di euro, il Napoli era partito da un’offerta iniziale di 25 ma ha poi alzato la proposta a 28-29 milioni. La sensazione è che con l’inserimento di qualche bonus si possa chiudere. Beukema ha raggiunto da tempo un accordo sull’ingaggio per le prossime cinque stagioni e, adesso, aspetta solo la fumata bianca che potrebbe arrivare nelle prossime ore. La richiesta dei rossoblù in partenza era chiara: 35 milioni di euro, senza contropartite tecniche. Una cifra considerata alta, dal Napoli, che invece era disposto a partire da una base di 25 milioni di euro. Come spesso capita, la quadra si trova circa a metà strada. La società azzurra ha alzato la proposta a 28-29 milioni di euro

Napoli, ecco Noa Lang

Ma il terzo colpaccio di mercato, dopo Marianucci e De Bruyne, sarà quello di Noa Lang, esterno offensivo in forza al Psv Eindhoven. Secondo quanto riferito da Sky, il club azzurro ha trovato l’intesa con il Psv per il trasferimento dell’attaccante olandese che arriverà dal per 25 milioni di euro più bonus, a fronte dei 30 inizialmente richiesti dalla società. Era il tassello che mancava, dato che l’accordo con Lang c’è da tempo, per portare l’operazione in dirittura d’arrivo: resta soltanto da risolvere la modalità di pagamento poi sarà il momento delle firme.

Napoli, suggestioni Chiesa e Insigne

L’arrivo di Lang potrebbe far definitivamente desistere il Napoli dall’assalto a Ndoye del Bologna, ma gli azzurri cercano comunque un altro esterno offensivo per sostituire Ngonge che è in uscita. Un quarto attaccante che completi il reparto affiancandosi a Neres, Politano e Lang. L’opzione Chiesa rimane sempre valida, oltre alla suggestione del ritorno di Lorenzo Insigne uscita in queste ore dopo la rescissione del contratto con il Toronto FC. Il procuratore D’Amico ha lasciato la porta aperta a questa ipotesi, ma per ora non risultano contatti tra le parti.