Il Napoli sblocca Osimhen e molla Ndoye: ora assalto a Nuñez e Nusa. E intanto si chiude il caso Meret  

Victor Osimhen sembra finalmente pronto a dire sì all’Al-Hilal: con questa cessione, il Napoli può andare all’assalto di Darwin Nuñez e Antonio Nusa, che ha superato Dan Ndoye nelle preferenze del club. Intanto Alex Meret ha firmato il rinnovo.

Napoli, Osimhen dice sì all’Al-Hilal

Giornata importante per il Napoli, soprattutto perché pare intravedersi una soluzione per il caso Osimhen: secondo quanto riferito dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, l’attaccante è ormai vicino a dire sì alla maxi-offerta dell’Al-Hilal. Il club saudita, che lo ingaggerà con un triennale più opzione per una quarta stagione da 40 milioni di euro l’anno, verserà al Napoli per intero la clausola rescissoria da 75 milioni di euro.

Obiettivi Nuñez e Nusa, sorpassato Ndoye

Con questa cifra il Napoli avrà la disponibilità economica per dare l’assalto alle due priorità del suo mercato, un centravanti e un secondo esterno offensivo, dopo essersi praticamente assicurato in questo ruolo anche Noa Lang del Psv. Per il ruolo di attaccante centrale la prima opzione è Darwin Nuñez – la trattativa col Liverpool è iniziata – mentre per l’altro acquisto il norvegese Antonio Nusa, l’uomo che ha fatto ammattire l’Italia di Spalletti a Oslo, ha scavalcato Dan Ndoye.

Seconto TMW, il Napoli avrebbe mollato il giocatore del Bologna, spaventato dalla valutazione di 45 milioni di euro data allo svizzero, e puntato su Nusa, che il Lipsia valuta invece 10 milioni in meno. Con un’offerta da 30 milioni il d.s. del Napoli Manna è convinto di poter chiudere l’affare.

Il rinnovo di Meret

Intanto il Napoli ha chiuso un altro caso scottante, quello relativo al rinnovo di Alex Meret, ufficializzato quest’oggi. Il portiere dei due ultimi scudetti ha messo la firma su un prolungamento di contratto fino al 2027 che gli garantirà un aumento di ingaggio da 2 a 2,5 milioni di euro più bonus.