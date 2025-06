Napoli con Natan come la Juventus con Huijsen: maxi-offerta al Betis per il brasiliano bocciato da Conte

Dopo aver riscattato il difensore la squadra di Siviglia ha ricevuto un’offerta da 27 milioni di euro da parte di Leeds e Lazio

Natan, il brasiliano bocciato da Antonio Conte la scorsa estate e appena riscattato dal Betis, potrebbe trasformarsi nell’Huijsen del Napoli: come accaduto per l’olandese svenduto dalla Juventus, la valutazione del difensore è schizzata verso l’alto grazie anche una maxi-offerta pervenuta al club andaluso.

Napoli, la bocciatura di Natan

Arrivato a Napoli dopo lo scudetto del 2023 per sostituire una colonna della squadra di Luciano Spalletti come Kim Minjae, il brasiliano Natan visse una prima stagione tribolata in azzurro per poi venire bocciato nel ritiro della scorsa estate da Antonio Conte. Su indicazione del tecnico, il d.s. Giovanni Manna decise di liberarsene, cedendolo in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni di euro al Betis. Club che ora potrebbe fare un vero affare grazie al difensore.

Natan rinato al Betis

Natan ha infatti disputato una stagione molto positiva con la squadra andalusa, collezionando 52 presenze (con 2 gol) in un’annata che ha visto il Betis raggiungere il sesto posto nella Liga e, soprattutto, la finale di Conference League, poi persa 4-1 contro il Chelsea. Terminata la stagione, il Betis ha riscattato Natan versando i 10 milioni pattuiti al Napoli: un investiomento che, alla luce di quanto emerso oggi, potrebbe rendere più che bene al club di Siviglia.

La maxi-offerta per Natan

Secondo Estadio Deportivo, infatti, diversi club europei avrebbero posato gli occhi su Natan. In particolare, il Betis avrebbe già rifiutato due offerte pari a 27 milioni di euro provenienti dal Leeds e dalla Lazio, in cerca di un centrale mancino per arricchire l’organico a disposizione di Maurizio Sarri. Il Betis le ha rifiutate entrambe, rilanciando di parecchio: per gli andalusi Natan vale 45 milioni di euro.

Natan come Huijsen alla Juventus

Il difensore brasiliano, dunque, rischia di trasformarsi per il Napoli in quello che Dean Huijsen è stato per la Juventus: ceduto al Bournemouth per 19 milioni di euro la scorsa estate, il centrale spagnolo è finito qualche settimana fa al Real Madrid per ben 60 milioni. Un affare che è stato anche tra le cause della separazione dei bianconeri da Cristiano Giuntoli.