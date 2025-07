Calciomercato Serie C: Catania, trovato il post Inglese. Il Cosenza valuta il nuovo allenatore

Il calciomercato di C entra nel vivo: il Catania chiude per Forte, Cosenza cerca l’allenatore e la Pro Vercelli punta sul talento islandese Bjarnason

Il calciomercato di Serie C inizia a prendere forma e ad accendere i motori, tra colpi ufficiali, trattative in corso e scelte cruciali per la guida tecnica. Le società cominciano a muoversi con decisione per costruire le rose in vista della prossima stagione, e i primi nomi importanti iniziano già a far rumore, con il Catania che si è attivato per puntare alla promozione e ha messo a segno un colpo importante come riportato da La Casa di C.

Catania, fatta per Francesco Forte

L’attaccante Forte, grazie all’intesa già trovata con il club etneo, ha convinto anche l’Ascoli a lasciarlo partire, ed è ora pronto a iniziare la sua nuova avventura in Sicilia. Un acquisto mirato, che arriva per colmare il vuoto lasciato da Roberto Inglese nel reparto offensivo. Forte, classe 1993, sarà il nuovo terminale offensivo a disposizione di mister Toscano. Nella scorsa stagione con i bianconeri ha messo a segno 3 reti in 10 presenze. La punta vanta una lunga esperienza nei campionati professionistici: oltre 190 presenze in Serie B e una ventina in Serie A. Un profilo affidabile e di spessore per la categoria, che consentirà ai rossazzurri di avere un bomber di riferimento in attesa di ulteriori rinforzi.

Cosenza e il nodo allenatore: i due candidati

Dopo una fase iniziale di stallo, anche il Cosenza muove i primi passi in vista della nuova stagione. Il direttore sportivo Lupo è al lavoro per sciogliere al più presto il nodo allenatore, soprattutto considerando l’imminente partenza per il ritiro precampionato (la data ufficiale resta ancora da definire).

In cima alla lista dei candidati per la panchina rossoblù ci sono due profili ben delineati: Antonio Buscè e Valerio Bertotto. Il primo si è messo in luce con una brillante stagione alla guida del Rimini, coronata dalla vittoria della Coppa Italia di Serie C. Il secondo (al momento in leggero vantaggio) ha da poco concluso la sua esperienza biennale al Giugliano ed è alla ricerca di una nuova sfida.

La Pro Vercelli guarda in Islanda

Colpo a sorpresa in vista per la Pro Vercelli, che ha avviato i contatti per Jóhannes Kristinn Bjarnason, giovane attaccante del KR Reykjavík. Classe 2004, Bjarnason è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio islandese ed è già nel giro della nazionale maggiore. L’operazione, ancora in fase di trattativa, rappresenterebbe un investimento in prospettiva per i piemontesi, pronti a scommettere sul talento nordico per rinforzare il reparto offensivo.