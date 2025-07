Calciomercato, borsino di oggi: come vanno le trattative per Sancho, Asensio, Jashari, Nunez e Wesley

La sessione estiva del calciomercato, se si eccettua la breve finestra di inizio giugno per l’inizio del Mondiale per Club, è cominciata ufficialmente lo scorso 1 luglio. Tra affari definiti (pochi) e altri in dirittura d’arrivo (giusto qualcuno in più), abbondano soltanto le chiacchiere. Quelle non finiscono mai. Quali sono le percentuali sui trasferimenti dei numerosi campioni (più o meno) accostati alle squadre italiane? Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 14 di giovedì 10 luglio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Sancho Adeyemi Clauss INTER Asensio Leoni Nkunku MILAN Jashari Vlahovic Brown NAPOLI Nunez Juanlu Sanchez Ndoye ROMA Wesley Richard Rios Ferguson LAZIO Mercato bloccato Mercato bloccato Mercato bloccato ATALANTA Lucca Sportiello Becao FIORENTINA Zortea Fabbian Bernabe

Juve tra Sancho e Adeyemi, Inter su Asensio

Portato a termine l’ingaggio di David, la Juventus ora insegue un esterno offensivo. E la corsa sembra ristretta a due nomi di spessore: Sancho, destinato a lasciare il Manchester United, e Adeyemi, che il Borussia Dortmund ha messo ufficialmente sul mercato. L’inglese sembra leggermente favorito rispetto al tedesco, ma occhio alle sorprese. Anche l’Inter guarda all’attacco come al principale reparto da rinforzare: lo spagnolo Asensio è il nome più gettonato, ma non è del tutto da scartare l’opzione Nkunku. Per la difesa, invece, occhi puntati su un pupillo di Chivu, Leoni, giovane talento del Parma.

Il Milan non molla Jashari, Napoli scatenato

Grandi manovre in corso anche in casa Milan. Il club rossonero non molla la pista Jashari, anche se il Bruges continua a sparare altissimo. Per l’attacco, invece, rimane viva l’opzione Vlahovic, soprattutto se il serbo dovesse davvero rescindere con la Juventus. Il Napoli, invece, attende solo di ufficializzare gli ingaggi di Lang e Beukema, virtualmente già definiti, e di cedere Osimhen al Galatasaray per procedere con gli altri, clamorosi colpi. In attacco il nome che fa sognare i tifosi è quello di Nunez. Conte invece stravede per Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia, mentre calano le quotazioni di Ndoye, per cui il Bologna ha chiesto 50 milioni.

La Roma e l’Atalanta a caccia di un attaccante

Gasperini attende rinforzi per la sua Roma. In attacco potrebbe arrivare Wesley, messosi in luce col Flamengo al Mondiale per Club, mentre per il centrocampo piace un’altra stellina del torneo che sta per concludersi negli Stati Uniti, Richard Rios del Palmeiras. L’Atalanta, intanto, coi soldi della cessione di Retegui può lanciarsi all’assalto di una punta. Il preferito è Lucca, che l’Udinese può cedere a fronte di una ricca offerta. Capitolo Fiorentina: insieme al tira e molla per il rinnovo di Kean, l’ultimo nome accostato ai viola è quello di Zortea. Lazio sempre col mercato bloccato: peccato per Sarri, che aveva quasi convinto Insigne, svincolatosi dal Toronto.