Pagelle Flamengo-Bayern Monaco 2-4: Kane bomber vero, Goretzka un mago, cuore Jorginho. Bavaresi contro il PSG

Top e flop della partita Flamengo-Bayern Monaco, valevole per l'ottavo di finale del Mondiale per Club: la doppietta del centravanti inglese spiana la strada ai bavaresi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il Bayern non fa sconti e spezza il sogno mondiale del Flamengo. I brasiliani, che avevano chiuso il girone eliminatorio al primo posto, cedono il passo ai bavaresi, che nel loro raggruppamento avevano chiuso alle spalle del Benfica: 2-4 il finale, con Harry Kane e compagni sugli scudi. Nonostante qualche momento di blackout, la formazione campione di Germania è apparsa di un altro livello rispetto ai generosi carioca, che pure a Miami hanno giocato “in casa”, supportati da migliaia di tifosi in festa. Nel prossimo turno, nei quarti, sarà una supersfida tutta europea: Bayern contro il Paris Saint-Germain.

Flamengo-Bayern: tanta “Italia” in campo

In campo, da una parte e dall’altra, tante vecchie conoscenze del calcio italiano. A cominciare da Alex Sandro, Pulgar e Jorginho nel Flamengo, mentre Danilo a causa di un problema fisico finisce in panchina. Tra le riserve del Bayern c’è invece Kim, colonna del Napoli scudettato con Spalletti nel 2022-23. In campo invece c’è spazio per Coman, lontano ex della Juve. Rossoneri disposti da Filipe Luis con un 4-2-3-1 elastico in cui Gonzalo Plata è il punto di riferimento offensivo. Stesso modulo per i tedeschi di Kompany, con Coman, Gnabry e Olise alle spalle di Kane.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Kane e Goretzka trascinano i tedeschi

Pronti via e il Bayern è già avanti di due gol. Al 6′ è un’autorete di Pulgar sugli sviluppi di un calcio d’angolo a sbloccare il risultato. Tre minuti dopo ci pensa Kane di sinistro, su invito di Upamecano, a gonfiare la rete alle spalle di Rossi. A questo punto, però, i bavaresi entrano in modalità gestione, sottovalutando probabilmente l’estro e la generosità del Flamengo. Al 33′, quasi a sorpresa, un sinistro potentissimo di Gerson, liberato da De Arrascaeta, riapre i giochi. Ma i bavaresi si risvegliano e al 41′ si riportano a +2 grazie a un siluro di Goretzka dalla media distanza.

Jorginho riaccende le speranze del Flamengo

Dopo il riposo il Bayern si riaddormenta e i brasiliani ne approfittano per dimezzare di nuovo il passivo. Olise intercetta con la mano un cross di De Arrascaeta, Oliver (quello del bidone della spazzatura al posto del cuore) concede il rigore, che Jorginho trasforma con sicurezza. I cambi di Kompany scuotono il Bayern, che trova il gol della sicurezza poco prima della mezz’ora, ancora con Kane, dopo una fesseria di Luiz Araujo che si lascia sottrarre il pallone al limite della sua area. Per il Flamengo è la mazzata finale, per i tedeschi il pass per la prossima sfida, di grande fascino, contro il PSG.

Top e flop del Flamengo

Gerson 6,5 – Potentissima la bordata di sinistro che rianima il Flamengo e la sua torcida dopo l’avvio choc.

Potentissima la bordata di sinistro che rianima il Flamengo e la sua torcida dopo l’avvio choc. Jorginho 6 – Non trema dal dischetto davanti a Neuer. Mannaggia, avesse fatto altrettanto contro Sommer nel 2021…

Non trema dal dischetto davanti a Neuer. Mannaggia, avesse fatto altrettanto contro Sommer nel 2021… Alex Sandro 6 – Osservato speciale dai tifosi della Juventus: pochi lampi, ma anche poche sbavature per lui.

– Osservato speciale dai tifosi della Juventus: pochi lampi, ma anche poche sbavature per lui. De Arrascaeta 5,5 – Tanto fumo e poco arrosto per l’uruguaiano, spesso impreciso al momento dell’ultimo passaggio.

Tanto fumo e poco arrosto per l’uruguaiano, spesso impreciso al momento dell’ultimo passaggio. Pulgar 4 – L’ex Bologna rovina tutto con la sciagurata autorete dopo pochi minuti che incanala il match.

Top e flop del Bayern Monaco