Mondiale: flop Boca Juniors, il Flamengo col Bayern agli ottavi, il Chelsea si regala il Benfica

Gli argentini eliminati nel peggiore dei modi: l'1-1 con Auckland maturato grazie al gol di un insegnante. Quando e dove si giocheranno gli ottavi di finale

Finisce nel peggiore dei modi l’avventura Mondiale del Boca Juniors, che non riesce a vincere neppure con Auckland. Il Bayern Monaco cade col Benfica, evita il Chelsea e agli ottavi sarà sfida col Flamengo. Per i blues, invece, ci sono le aquile portoghesi, che hanno chiuso al primo posto nel Gruppo C.

Mondiale, Gruppo C: figuraccia Boca Juniors

Epilogo a sorpresa nel gruppo C. Nonostante il ritorno in campo del Matador Cavani, il Boca Juniors stecca anche con Auckland, che in precedenza ne aveva presi dieci dal Bayern e sei dal Benfica. Gli argentini passano al 26′ grazie all’autogol di Garrow, poi a inizio ripresa subiscono la rete del pareggio di Gray, professione insegnante.

Il tutto sotto gli occhi del presidente della Fifa, Gianni Infantino, e del numero uno della Federcalcio argentina Tapia. Dopo lo storico primo sigillo dei neozelandesi al Mondiale, l’interruzione del match per oltre mezzora a causa dell’allerto meteo. Al ritorno in campo e già certi dell’esclusione per la vittoria del Benfica sui tedeschi, gli Xeneizes preferiscono non forzare la mano, risparmiandosi per il campionato. Una vera e propria figuraccia per uno dei club più blasonati del pianeta.

Bayern Monaco ko: ottavo da urlo col Flamengo

Dopo due successi, il Bayern Monaco paga dazio nella terza e ultima uscita della fase a gironi, consegnando la vetta al Benfica. Kompany sceglie il turnover, rinuncia a Kimmich, Olise e Kane – solo per citare qualche nome illustre – e ai lusitani basta il gol di Schjelderup dopo 13′ per avere la meglio sui campioni di Germania.

Agli ottavi i bavaresi se la vedranno col Flamengo, che col pareggio contro Los Angeles, è riuscito a conquistare la vetta del Gruppo D. La partita si decide nei minuti finali: all’84’ Bouanga porta in vantaggio la già eliminata compagine a stelle e strisce, ma dopo una manciata di secondi ecco il pareggio griffato Wallace, su assist dell’ex Napoli Jorginho. L’appuntamento tra Bayern e Mengao è fissato per domenica 29 giugno alle 22:00: si giocherà all’Hard Rock Stadium di Miami.

Gruppo D: Chelsea secondo, c’è il Benfica

Il Chelsea si lascia alle spalle il ko col Flamengo, rifila un tris all’Esperence Tunisi e si regala gli ottavi di finale del Mondiale col Benfica. Tutto facile per la squadra di Enzo Maresca nella terza gara del Gruppo D, anche se il match si sblocca soltanto nel recupero del primo tempo col micidiale uno-due firmato Tosin e Delap e ispirato da un Enzo Fernandez in grandissimo spolvero.

Al 97′ chiude definitivamente i conti George. I blues scenderanno in campo sabato 28 giugno alle 22:00 per l’ottavo contro il club di Lisbona che andrà in scena al Bank of America Stadium di Charlotte.