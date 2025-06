Caos meteo al Mondiale per club: Auckland-Boca è la quinta gara sospesa. Paura per Prestianni del Benfica

A Nashville gara interrotta ancora una volta per il pericolo fulmini, a Charlotte l’argentino si accascia per un colpo di calore: col Bayern si è giocato a quasi 40°

Sono le condizioni meteorologiche – reali o temute – le grandi protagoniste del Mondiale per club negli Stati Uniti. A Nashville Auckland-Boca Juniors diventa la quinta partita del torneo a essere sospesa per allerta meteo e il timore di fulmini. A Charlotte caldo infernale in Benfica-Bayern: Prestianni si accascia per un colpo di calore.

Mondiale per club, Auckland-Boca sospesa per allerta meteo

Ancora una partita sospesa per allerta meteo al Mondiale per club: è Auckland-Boca Juniors, gara che al 54’, subito dopo il pareggio dei neozelandesi (1-1), è stata sospesa a causa della minaccia fulmini che incombeva sul Geodis Park di Nashville. Dopo una lunga attesa la partita è poi ripresa regolarmente, concludendosi senza altri gol.

Le cinque partite rinviate al Mondiale per club

Quella di Nashville è la quinta partita del Mondiale per club ad essere rinviata o fermata a causa dell’allerta meteo. Prima del match tra Auckland e Boca, mercoledì era stata rinviato di un’ora l’incontro a Orlando tra Ulsan HD e Mamelodi Sundows; successivamente sono state sospese per diversi minuti Pachuca-Salisburgo a Cincinnati, Palmeiras-Al Ahly a East Rutherford (New Jersey) e Benfica-Auckland a Orlando.

Caldo infernale in Benfica-Bayern

Se i fulmini per ora si limitano a preoccupare gli organizzatori e allungare la durata delle partite, è il caldo eccezionale che avvolge diverse aree degli Stati Uniti che rischia di fare seri danni alla salute dei calciatori. Oggi si sono vissuti alcuni attimi di paura durante Benfica-Bayern, partita giocata al Bank of America Stadium di Charlotte, dove il termometro al momento del fischio d’inizio segnava 36° C, con 40° percepiti a causa dell’umidità.

Colpo di calore per Prestianni

Condizioni proibitive che hanno portato ad un breve collasso di Gianluca Prestianni, giovane argentino del Benfica, che poco prima dell’intervallo si è improvvisamente accasciato al suolo a causa di un colpo di calore. Lo staff del club lusitano è immediatamente intervenuto e dopo il soccorso Prestianni si è rialzato ed è tornato a giocare, contribuendo al successo del Benfica per 1-0. Per il grande caldo, inoltre, alcune delle riserve del Bayern hanno preferito seguire l’incontro dagli spogliatoi.