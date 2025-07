Juventus, Koopmeiners e Bremer: attenti a quei due dopo l'anno-no, la doppia novità

Igor Tudor può contare sulla voglia di riscatto di due (quasi) volti nuovi: l'olandese e il brasiliano stanno lavorando sodo anche in vacanza

In attesa di nuovi colpi che passano soprattutto attraverso le cessioni, la Juventus è pronta a godersi due (quasi) nuovi colpi: Koopmeiners e Bremer. L’olandese ha una voglia smisurata di dimostrare che i 51 milioni spesi la scorsa estate non sono stati gettati al vento, mentre il brasiliano sta lavorando senza sosta per essere a disposizione già per la prima di campionato.

Juventus, Koopmeiners e Bremer chiamati al riscatto

Koop doveva essere il fiore all’occhiello della campagna acquisti targata Giuntoli, invece è finito per risultare il simbolo del fallimento del dirigente toscano poi silurato da Elkann. Cinque gol e tre assist: questo il deludente bilancio di Teun, che, a differenza di altri flop milionari come Douglas Luiz e Nico Gonzalez, non si muoverà dalla capoluogo piemontese.

Diverso il discorso che riguarda Bremer, fermato all’apice della carriera da un terribile infortunio che lo ha costretto a un lunghissimo stop. Era il 2 ottobre, quando il leader della difesa bianconera andò ko durante la sfida di Champions col Lipsia, riportando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Teun vuole convincere Tudor, la società e i tifosi

Arrivato a Torino fuori condizione per via del lungo braccio di ferro con l’Atalanta, il rendimento dell’olandese è stato condizionato anche da altri imprevisti lungo il percorso come la frattura di una costola e l’infiammazione al tendine d’Achille. Problemi comunque di ben altro tenore rispetto all’infortunio di Bremer, tanto è vero che ha chiuso la sua prima annata in bianconero con un totale di 44 gettoni, Mondiale compreso.

Ma ai piedi della Mole i tifosi hanno visto tutt’altro calciatore rispetto al campione ammirato con la casacca della Dea. Mai decisivo, mai uno spunto da top player: insomma, non certo un giocatore da 51 milioni. Ora, però, Koopmeiners sta lavorando sodo anche in vacanza. Altro che notti brave: a Ibiza corre e suda per farvi trovare pronto alla ripresa degli allenamenti alla Continessa. Perché un altro fallimento proprio non è contemplato.

Grinta Bremer: l’obiettivo del difensore

La luce in fondo al tunner si vede eccome. Bremer sta aggiornando i tifosi via social, mostrando tutto l’impegno che ci sta mettendo per essere a disposizione di Tudor già all’inizio del campionato. La trasferta Mondiale negli States e il ritorno in panchina gli hanno permesso di riprendere confidenza col rettangolo verde dopo uno stop sembrato interminabile.

Adesso, però, freme per riprendere quella maglia da titolare che ha sempre onorato al punto da essere considerato da molti addetti ai lavori il più forte centrale della Serie A. Come Teun, anche l’ex Toro si allena duramente in vacanza con l’obiettivo di essere arruolabile per l’esordio in campionato col Parma allo Stadium del 24 agosto.