Juventus, piace Chabot: Tudor attende Bremer e pensa all’ex Sampdoria come prima alternativa a Balerdi

Il Marsiglia fa muro per l'argentino: lo ritiene incedibile. La dirigenza bianconera pensa al difensore dello Stoccarda, considerato un vero e proprio affare low-cost

In attesa del recupero di Gleison Bremer dall’infortunio, prosegue la ricerca della dirigenza di un centrale di difesa. Il nome in cima alla lista bianconera è quello di Leonardo Balerdi, argentino in forza al Marsiglia, ma dalla Francia non arrivano segnali di apertura. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è emerso un nuovo nome, un profilo che la Juve segue già da tempo: quello di Jeff Chabot, attualmente in forza allo Stoccarda.

Balerdi: il Marsiglia lo ritiene incedibile

Leonardo Balerdi è in cima alla lista dei desideri di Tudor, che lo conosce bene dai tempi del Marsiglia e avrebbe voluto averlo nuovamente a disposizione. L’ostacolo è proprio il club francese: proprietario del cartellino, considera il difensore un elemento fondamentale e lo ritiene incedibile. Di fatto, il Marsiglia non ha mostrato alcuna apertura di fronte all’interesse della Juventus. Ragion per cui la dirigenza bianconera valuta ora il piano B.

Le caratteristiche di Chabot

Stazza fisica importante, 195 centimetri di altezza, abile nei contrasti ma anche nel gioco aereo. Di piede mancino, dotato di diverse qualità che piacciono alla Juventus. Il club bianconero segue Chabot da tempo, precisamente da quando lo affrontò in Champions League lo scorso ottobre, catturando subito l’attenzione di Giuntoli e Motta.

Da allora molte cose sono cambiate in casa Juve, ma l’interesse per il difensore è rimasto vivo: 27 anni, costo accessibile e ingaggio sostenibile. Vanta un minimo di esperienza internazionale e conosce già la Serie A, grazie alle esperienze con Sampdoria e Spezia. Con Tudor, eventualmente, potrebbe occupare il ruolo di braccetto sinistro nella difesa a tre al fianco del rientrante Bremer.

Quanto costerebbe Chabot?

La scelta di Chabot di approdare lo scorso anno dal Colonia allo Stoccarda si è rivelata la decisione migliore per il giocatore, considerando l’aumento significativo del suo valore. Un’operazione da quattro milioni di euro con un contratto valido fino al 2028. Oggi il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni. Lo stipendio è considerato alla portata, rendendo così l’affare un’opportunità interessante per la Vecchia Signora. Nella stagione appena conclusa, Chabot ha collezionato 45 presenze, 3.365 minuti giocati e tre gol segnati.

Calciomercato Juve, le alternative a Costa

Ma la Juventus tiene d’occhio anche il mercato sulla fascia destra della difesa, dove Costa potrebbe fare ritorno in patria, allo Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nomi individuati come possibili sostituti sono Dodô della Fiorentina, Clauss del Nizza, Palestra dell’Atalanta, Widmer del Mainz e Frankowski del Galatasaray.

