Calciomercato: per il Milan nuovo portiere, Beukema a Napoli, per Kolo Muani tra Juve e Psg braccio di ferro

Tredicesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Bennacer piace a Inzaghi

Restano puntati sul Milan i fari dell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Dopo aver ingaggiato Theo Hernandez gli arabi, interessati anche a Pulisic, si sono fiondati su Bennacer, fortemente sponsorizzato dall’ex compagno francese. Affare possibile perché a Furlani non dispiacerebbe liberarsi dell’ingaggio da 4 milioni netti dell’algerino. Intanto si registra un contatto Atalanta-Milan per sbloccare il trasferimento a Bergamo di Marco Sportiello. C’è anche il nome del sostituto, ossia Pietro Terracciano, in uscita dalla Fiorentina. Chiuso da David de Gea, il 35enne ha ancora un anno di contratto con la viola e il Milan avrebbe già trovato un accordo per un contratto biennale.

L’Inter non molla Leoni

L’Inter conta di ricavare un tesoretto dalle cessioni per reinvestirlo sul mercato: Sebastiano Esposito (che ha il contratto in scadenza nel 2027) è valutato 7 milioni di euro e piace a diversi club italiani come Fiorentina e Cagliari, dalla cessione di Taremi i nerazzurri vorrebbero ricavare una plusvalenza di 10 milioni di euro. Poi ci sono i soldi che si aspettano dalle cessioni di Asllani (15 milioni), Aleksander Stankovic (10) e Tajon Buchanan (10). Con la somma complessiva il primo obiettivo è rinforzare la difesa con Leoni del Parma.

Rebus Kolo Muani per la Juventus

Da domani, a Mondiale per club finito, la Juventus – alle prese sempre col caso Vlahovic – affonderà il colpo col Psg allo scopo di trattenere Randal Kolo Muani. I bianconeri non vogliono sborsare troppi milioni per trattenere l’ex Eintracht Francoforte. Comolli è disposto a un nuovo prestito oneroso, o a un prestito con di riscatto. Niente obbligo appunto, o acquisto a titolo definitivo: una posizione opposta a quella dei francesi, che vorrebbero incassare subito almeno 40 milioni di euro.

Rischia di saltare per l’Atalanta l’ingaggio di El Hadji Malick Diouf, esterno sinistro senegalese di proprietà dello Slavia Praga. Il giocatore pare abbia raggiunto nelle ultime ore un accordo col West Ham. Il piano-B della Dea è Filip Kostic, in uscita dalla Juventus. L’esterno serbo classe 1992, reduce da una stagione altalenante in prestito al Fenerbahce e ormai definitivamente fuori dai piani del club bianconero

Il Napoli ha il suo nuovo difensore centrale. La trattativa col Bologna per Sam Beukema si è infatti chiusa per una cifra attorno ai 30 milioni più bonus dopo un lungo tira e molla. Il 26enne olandese sarà a Napoli martedì per il raduno dei campioni d’Italia. Vicina alla chiusura anche la trattativa per Noa Lang.

Buone notizie per Gasperini, Rios ha deciso di rinunciare al 10% del suo cartellino per accelerare la trattativa e venire alla Roma. Il Palmeiras ha il 70% e vuole almeno 20 milioni netti dalla sua entrata senza bonus, la Roma ora è a 25 totali bonus compresi. Per Evan Ferguson dal Brighton alla Roma si tratta a oltranza. L’attaccante irlandese ha da tempo scelto i giallorossi. Si lavora per raggiungere un accordo sulla cifra del diritto di riscatto da inserire nell’operazione che dovrebbe portare il classe 2004 da Gasperini con la formula del prestito. Le prossime ore saranno decisive.

Il Galatasaray su Beltran

La Fiorentina infine ha messo gli occhi su Eman Kospo, difensore centrale svizzero classe 2007. La trattativa con il Barcellona è in stato avanzato. In uscita si registra dalla Turchia l’interesse del Galatasaray per Lucas Beltrán della Fiorentina. I viola chiedono almeno 12 milioni di euro per il trasferimento del giocatore e non sono interessati a cederlo in prestito. Anche la sua ex squadra, il River Plate, sarebbe interessata a lui.