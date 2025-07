Calciomercato: Beukema, Ndoye, Lang e Lucca a Napoli, Weah verso Marsiglia, Abraham al Besiktas

Quattro colpi per Conte, domani le visite mediche di David alla Juventus, Weah vicino al Marsiglia, il Milan aspetta il sì del Bruges per Jashari

Terzo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Quattro colpi per il Napoli

Il Napoli è vicino alla chiusura per 4 acquisti: Conte ha chiesto di avere tutta la rosa a disposizione per l’inizio del ritiro a Dimaro. Ormai definita l’operazione Beukema nella giornata di oggi, con il difensore classe ’98 pronto a firmare per gli azzurri. Si avvicina anche Ndoye, per cui sono stati avviati dei contatti per trovare l’accordo con il suo entourage. Congelato Nunez il presidente De Laurentiis è in pressing con l’Udinese per Lucca: ballano ancora diversi milioni ma l’affare si farà. Ufficiale invece il prestito di Rafa Marin al Villarreal.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutto fatto tra Napoli e Psv Eindhoven anche per Noa Lang: affare da 25 milioni più 5 di bonus. Il giocatore ha rinunciato a una parte dello stipendio richiesto pur di agevolare l’intesa totale tra tutte le parti in causa. Voleva Napoli già a gennaio, quando gli azzurri erano sulle piste di un erede di Kvaratskhelia passato al Psg. Lang è pronto a sbarcare in Italia, lo farà probabilmente all’inizio della prossima settimana per le visite mediche di rito e la firma sul contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione.

Zaniolo verso il Psv

Per sostituirlo il Psv Eindhoven sta valutando anche il profilo di Nicolò Zaniolo, che nella scorsa stagione ha giocato (con poca continuità) tra Atalanta e Fiorentina.

Domani le visite mediche di David, Weah verso Marsiglia

Dopo aver trovato l’accordo sul contratto del giocatore, la Juventus ha fissato per venerdì 4 luglio le visite mediche di Jonathan David. Il club bianconero è in trattativa anche con il PSG per Kolo Muani. Si lavora per un prestito con diritto di riscatto. Dopo il fallimento delle trattative in Premier League Weah potrebbe trovare albergo in Francia. Su di lui c’è il Marsiglia. Il 25enne nazionale americano (44 presenze, 6 gol) ha un contratto con la Juve fino al 2008 e il suo cartellino costa 15 milioni di euro. L’OM deve affrontare la concorrenza del Leeds ma vorrebbe prenderlo in prestito con opzione di riscatto.

Ufficiale il passaggio dalla Roma al Besiktas di Abraham, operazione in prestito oneroso (2 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 13 (bonus esclusi). Il Milan attende la risposta del Club Brugge per Jashari, per cui sono stati offerti 32 milioni di euro più bonus. Nel frattempo il Nottingham Forest spinge per Musah.

Considerato il mercato bloccato fino a gennaio, la Lazio prova a muoversi verso gli svincolati. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il club biancoceleste starebbe lavorando verso profili come Giacomo Bonaventura, Junior Firpo e Jeronimo Domina.