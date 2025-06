Fiorentina, Pioli comincia con una rivoluzione: Fazzini e la conferma di Gudmundsson. Zaniolo tra Galatasaray e PSV, Bove torna a Roma

La deadline dei riscatti segna un vero e proprio esodo per la Fìorentina che rinuncia tra gli altri anche ad Adli, Cataldi e Colpani. Pioli si libera dall’Al Nassr e si prepara a una nuova avventura

Una mezza rivoluzione. La Fiorentina si rifà completamente il look prima di dare il benvenuto a Stefano Pioli. La società del presidente Commisso si lancia nella nuova stagione con un netto taglio con il passato e potrebbe essere tra quelle più attive nelle prossime settimane di mercato.

Comincia l’era di Pioli

L’addio di Palladino tra le polemiche ha di fatto costretto la Fiorentina a cominciare un nuovo ciclo che sarà affidato alle cure di Stefano Pioli. L’ex tecnico del Milan, che per qualche giorno è stato accostato anche alla Nazionale, ha chiuso ufficialmente la sua avventura sulla panchina della formazione araba dell’Al-Nassr visto che proprio nella giornata di oggi ha risolto il contratto che lo legava al club saudita. E nei prossimi giorni arriverà la firma dell’accordo con la Fiorentina che gli permetterà di aprire un nuovo capitolo in Italia.

Fiorentino, l’esodo dei “prestiti”

Ieri a mezzanotte scadeva la deadline per esercitare l’opzione di diritto di riscatto per i giocatori in prestito. E la Fiorentina ha vissuto un vero e proprio esodo visto che l’unico rimasto in viola è l’islandese Albert Gudmundsson, con Pradè che è riuscito a ottenere uno sconto dal Genoa. Poi tutti addi visto che a lasciare Firenze (almeno per il momento) saranno Yacine Adli che torna al Milan, Cataldi alla Lazio, Colpani al Monza, Folorunsho al Napoli, Bove alla Roma e Zaino al Galatasaray.

Zaniolo tra PSV e Galatasaray

Una stagione ancora una volta difficile quella di Nicolò Zaniolo. Il giocatore spezzino, considerato uno dei grandi talenti italiani, rischia di trasformarsi sempre di più in un incompiuto. Il ritorno in serie A con la maglia dell’Atalanta doveva servire per rilanciare la sua carriera, invece le cose alla corte di Gasperini non hanno funzionato. Seconda opportunità alla Fiorentina ma anche qui le cose non sono andate come sperato con il giocatore che solo qualche settimana fa è stato coinvolto anche in un “incidente” nel corso del match primavera tra la Fiorentina e la Roma. I giornali turchi riportano un’apertura del giocatore al ritorno al Galatasaray con tanto di chiamata al tecnico Okan Buruk. In Olanda invece segnalano l’interesse del PSV per lui, mentre l’unica pista italiana potrebbe essere quella che porta al Genoa.

Il futuro di Bove e l’arrivo di Fazzini

Tanti addi in casa Fiorentina tra cui anche quello di Edoardo Bove. Il centrocampista infatti fa parte di quei giocatori che non sono stati riscattati dai Viola anche in virtù della famosa vicenda che lo ha visto protagonista. Il suo futuro, in campo o fuori, resta incerto. La Fiorentina aveva aperto le porte anche a un possibile ruolo extracampo ma al momento il centrocampista fa tappa di nuovo nella Capitale. Solo qualche giorno fa il suo agente aveva rivelato che non era stata presa nessuna decisione ufficiale ma Edo ha sempre confermato la sua intenzione di continuare a giocare.

Il nome nuovo e di maggiore curiosità in casa Fiorentina è quello di Jacopo Fazzini. Il giocatore classe 2003, reduce dall’esperienza all’Europeo Under 21 con l’Italia, arriva dall’Empoli e proprio stamattina ha sostenuto le visite mediche con il suo nuovo club. Su di lui investimento da 10 milioni di euro per il cartellino e ingaggio di circa 1 milione per 5 anni.