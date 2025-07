Il ruolo di David Hancko nell'intricato mercato dell'Inter, l'alternativa di lusso a Leoni e De Winter

Il difensore del Feyenoord avversario dell'Inter in Champions con la maglia del Feyenoord è la nuova possibilità per Marotta e Ausilio, posto cartellino e ingaggio

Quando i rumors su Giovanni Leoni hanno incominciato a moltiplicarsi, l’interrogativo seguito – forse ovvio, forse scontato – ha riguardato più le motivazioni profonde che dovrebbero muovere l’Inter ad avventurarsi in una trattativa ardua che sul valore tecnico del difensore del Parma. D’altronde, è da segnalare a parte, sull’asse Milano-Parma le cose sono funzionate fino ad ora e dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina è approdato anche Bonny a fronte di una serie di operazioni in uscita come quella, annunciata, di Arnautovic e Correa ad esempio.

Ma su come arrivare a Leoni è un quesito aperto, posto e considerato che anche gli altri nomi emersi come De Winter e Hancko non sono giocatori semplici da ingaggiare nel quadro di una situazione complicata, ma che Beppe Marotta con Ausilio sapranno smuovere con possibili soluzioni.

Inter, per Leoni interesse del Liverpool

Su Leoni, è ormai noto che anche il Liverpool abbia più di un’idea e che potrebbe convincere il ragazzo a favorire l’avventura in Premier così come è accaduto per altri giocatori italiani, vedi lo stesso Calafiori e prima di lui altri ancora che hanno trovato in un campionato a loro più congeniale il contesto in cui crescere, sul piano calcistico per il quale il Parma chiede ben 40 milioni. Potrebbe andare così, anche per il difensore gialloblu.

Da ciò la virata di Marotta e Ausilio verso altri obiettivi che non sanno esattamente di piano B, se vogliamo soffermarci su Hancko e la sua relazione complicata con la Serie A, pur essendo stato vicinissimo alla Juventus (meno al Napoli).

Perché Hancko è lo stopper utile a Chivu

In Italia, lo stopper classe 1997 ha già giocato da giovanissimo quando la Fiorentina lo rilevò dal MSK Zilina, anno 2018, con grandi aspettative che vennero smentite da una serie ininterrotta di prestiti e ritorni dallo Sparta Praga fino alla cessione al Feyenoord nel 2022.

Un trasferimento che coincise, però, con la sua maturità calcistica, la quale è stata evidente proprio contro l’Inter in Champions quando pareva chiusa la trattativa che lo avrebbe portato a Torino, alla Juventus. Era una dirigenza diversa, a giostrare trasferimenti e impostare simili operazioni era Cristiano Giuntoli che, con il suo allontanamento dalla Continassa, ha visto resettare quanto costruito fino a quel momento. Hacko compreso.

La competizione con De Winter

Perché le squadre italiane puntano Hancko? Perché l’Inter avrebbe individuato nel difensore l’alternativa perfetta a Leoni preferendolo, quasi, a De Winter? Nato a Prievidza il 13 dicembre 1997, David Hancko è un difensore centrale mancino capace di giocare anche come terzino sinistro di una linea a quattro. Ha mosso i primi passi nel Tatran Kamenec e nel Baník Prievidza, prima di affermarsi nello Zilina, sociatà con cui ha debuttato tra i professionisti e vinto il campionato slovacco nel 2017 prima di passare alla Fiorentina.

Poi è stato lo Sparta Praga e il Feyenoord, con cui il giocatore slovacco nelle ultime tre stagioni ha giocato 140 partite segnando 15 goal e fornendo 12 assist. Un difensore con delle qualità interessanti, dunque, e che ha maturato dopo aver giocato nella Viola.

Fonte: ANSA

David Hancko

Il club olandese, con cui Hancko è sotto contratto fino al 30 giugno 2028, valuta il suo difensore circa 35 milioni di euro contro i 30 del mercato, cifra che comunque la Juventus reputava elevata con Dusan Vlahovic e Andrea Cambiaso optando per soluzioni meno onerose, come Renato Veiga e anche Lloyd Kelly.

Juventus-Hancko, l’intesa con Giuntoli

Cristiano Giuntoli aveva bloccato il difensore per 22 milioni di euro, che verranno versati per rinforzare quella linea di difesa che pare ancora incerta, vacillante oltre che attualmente ancora indefinita per via dei contini infortuni subiti dai bianconeri. Per Hancko sarebbe pronto un quadriennale da 2,5 milioni più bonus a stagione.