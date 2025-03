Hancko chiamato all'ingrato compito di fermare Thuram e l'Inter in Champions prima della Juventus, ma a una condizione

Il difensore del Feyenoord deve bloccare l'attacco Inter in Champions dopo aver contribuito ad eliminare la Juve: con il quarto posto la società si garantisce il suo acquisto

A qualche ora e poco più dallo scontro Feyenoord-Inter, il quesito su quel che ne sarà del destino calcistico di David Hancko occupa una sua precisa collocazione in virtù del ruolo che ricoprirà nel quadro deciso dal tecnico Van Persie per disinnescare l’Inter, Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

Il suo ruolo dovrebbe essere già decifrato, in vista di questa partita, ma di lui si scrive e si discute nel tentativo di verificare ove sia possibile se Hancko approfitterà o meno come previsto alla Juventus.

Juventus-Hancko, l’intesa con Giuntoli

Cristiano Giuntoli avrebbe già bloccato il difensore per 22 milioni di euro, che verranno versati per rinforzare quella linea di difesa che pare ancora incerta, vacillante oltre che attualmente ancora indefinita per via dei contini infortuni subiti dai bianconeri. Per Hancko sarebbe pronto un quadriennale da 2,5 milioni più bonus a stagione. In campionato ha saltato solo una partita per via della febbre e anche in nazionale è un pilastro, compagno di reparto di Skriniar con la Slovacchia.

In passato è già stato nel campionato italiano con la Fiorentina, ma non andò benissimo: una stagione e poche presenze prima di rilanciarsi nello Sparta Praga e ora nel Feyenoord, avversario inatteso dell’Inter. E dopo l‘eliminazione grottesca subita dalla Juventus ad opera di un’avversaria modesta, alla portata della squadra di Thiago Motta sempre più vittima di un altalenante vento che alterna opposizione a clamore, neanche fossimo in una delle migliori stagioni.

L’operazione si farà, ma a una condizione

Ora che quasi con stupore la squadra si trova al quarto posto in classifica e la classificazione Champions è possibilissima, ecco che anche il mercato e il piano Giuntoli pare concreto, affrontabile.

Perché uscire dalla Champions ha voluto dire anche il venir meno di quegli 11 milioni di euro derivanti dall’introito garantito per la qualificazione ai quarti sena considerare i possibili accordi economici e commerciali che ne potrebbero derivare. Sponsor che garantiscono, investono e fanno crescere anche il brand a cui i tifosi tengono e che sostengono con i fatti attraverso stadio e prodotti.

Il piano per tenere Kolo Muani dopo l’addio alla Champions

Per giugno erano previsti i riscatti di Randal Kolo Muani, per cui Giuntoli sta continuando a trattare con il Psg, e di Renato Veiga che è arrivato con la formula del prestito dal Chelsea e che sarebbe riscattato con l’abbinamento all’operazione Hancko.

Fonte: ANSA

Cambiaso, Kelly e Luuk de Jong

Renato Veiga e incognita Hancko

Il piano per tenere in squadra Kolo Muani (e cedere Vlahovic e Cambiaso) rimane quello già illustrato ma la cifra non è propriamente modesta: 50 milioni di euro per tenerlo a Torino. Poi si vedrà per Renato Veiga e David Hancko qualora vadano in porto le cessioni sopra citate più altre piccole operazioni funzionali alla logica del bilancio.

Due big potrebbero non bastare se per l’attaccante serbo non arriveranno le offerte sperate e lo stesso Manchester City, che pure era stato attratto da Cambiaso, potrebbe tirarsi indietro anche se Pep Guardiola ha dimostrato di stimare il giocatore juventino.

Nella mini finestra di giugno, alla vigilia del Mondiale per club, la Juventus dovrebbe far arrivare il difensore chiamato stasera a fermare Thuram e a arginare un’Inter sulla carta straripante.