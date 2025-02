Juventus, Motta e la Champions per salvare stagione e panchina ma il club pensa al futuro: i possibili sostituti a giugno

Con il ko contro l'Empoli in Coppa Italia, la Juventus ha perso il 3° obiettivo stagionale: rimane la corsa alla prossima Champions. La fiducia in Thiago Motta è ai minimi storici

Buttata all’aria pure la Coppa Italia, con la clamorosa eliminazione ai rigori subita dall’Empoli, per la Juventus e per Thiago Motta, l’unico modo per provare a salvare il salvabile (e forse neppure basterebbe) è qualificarsi alla prossima Champions League, dopo essere usciti di scena ai playoff da quella in corso. La fiducia nel tecnico italo-brasiliano, però, è ai minimi storici: i tifosi invocano l’esonero, la dirigenza valuta i possibili sostituti a giugno.

Juventus, un solo obiettivo per salvare la stagione

Dopo la prematura eliminazione dalla Champions League, la Juventus ha incassato un’altra delusione. Fuori dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli, rabberciato dalle assenze e con in campo una squadra giovanissima (un Under 23 in pratica…), imbottita di riserve e Primavera, dalle parti di Vinovo si interrogano sul futuro di Thiago Motta, già sulla graticola da diverse settimane.

L’unico modo per provare a salvare il salvabile, oltre a una remota, difficilissima rimonta scudetto, è qualificarsi alla prossima Champions League. Più che un tentativo è un obiettivo irrinunciabile per la Juventus, dal momento che toppare l’assalto all’edizione 2025-2026 significherebbe dover sacrificare uno dei (pochi) top player in rosa (Yildiz?) per far quadrare i conti, dopo gli investimenti (pesanti) della scorsa estate.

Futuro Thiago Motta, via prima di giugno?

Intanto ci si interroga sul futuro di Thiago Motta. Fosse per la stragrande maggioranza dei tifosi juventini, l’ex Bologna sarebbe già alla porta: pochi secondi dopo il rigore decisivo di Marianucci dell’Empoli, l’hashtag #Mottaout ha spopolato sui social. Il tecnico italo-brasiliano non ha mai fatto breccia nel cuore dei sostenitori bianconeri, anche per i suoi trascorsi all’Inter, ma non potrebbe essere altrimenti alla luce del passo lento in campionato, della sconfitta in rimonta subita in semifinale di Supercoppa Italiana, dell’eliminazione dalla Champions League e della figuraccia di ieri.

Circolerebbero anche voci su un possibile esonero ancor prima che arrivi giugno. Ipotesi, al momento, poco praticabile, con i “traghettatori” Igor Tudor e Alberto Aquilani parecchio distanti da Torino. Probabilmente si andrà avanti con Thiago Motta fino al termine della stagione, poi si tireranno le somme e si procederà con la conferma o la separazione dal tecnico che Cristiano Giuntoli ha fortemente voluto sulla panchina bianconera.

Chi sostituirà Thiago Motta a giugno?

Dovesse arrivare la separazione da Thiago Motta, chi allenerebbe la Juventus la prossima stagione? Di un ritorno di Massimiliano Allegri non se ne parla. L’allenatore livornese è andato via da Torino dopo la vittoria della Coppa Italia: clamoroso e plateale, davanti alle telecamere, fu l’allontanamento di Giuntoli durante i festeggiamenti in campo. La separazione fu inevitabile e non si tornerà indietro.

Suggestiva la pista che conduce a Xavi. A fine gennaio l’Equipe batté la notizia di un contatto tra la Juventus e l’ex tecnico del Barcellona, “per avviare delle discussioni informali”, vista come “una mossa logica per un club come la Juventus che vuole rimanere aperto a tutti i mercati, anche a quello degli allenatori”.

E’ di pochi giorni fa, invece, la notizia lanciata dal giornalista Rai, Paolo Paganini sul possibile ritorno in bianconero (ha allenato la Primavera dal 1994 al 2003, dopo i lunghi trascorsi nelle giovanili da calciatore) di Gian Piero Gasperini, “che lascerà Bergamo a fine anno destinazione molto probabile la Roma, ma anche la Juventus”, ha commentato Paganini. Si chiuderebbe un cerchio lasciato aperto 22 anni fa. Ipotesi, valutazioni, sondaggi, che continueranno nelle prossime settimane.